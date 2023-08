Començen les obres al costat del CEIP Ausiàs March d’Alboraia que habilitaran un hort escolar i un aparcament públic

L’Ajuntament d’Alboraia Comença la Construcció d’un Espai Educatiu i de Servei Comunitari

Una Iniciativa que Reflecteix la Col·laboració entre el Consistori i la Comunitat de Veïns

L’Ajuntament d’Alboraia ha posat en marxa la construcció d’un hort escolar i aparcament públic al costat del CEIP Ausiàs March, substituint l’actual solar. Les obres s’inicien després de l’acord aconseguit entre el Consistori i la comunitat de veïns, que permet a l’Ajuntament fer ús del solar durant un any, prorrogable per mesos naturals fins a 4 anys. En total, l’àrea abasta 1.521 metres quadrats.

L’alcalde ha destacat la importància de sumar a l’escola aquest espai educatiu, el qual contribuirà al desenvolupament integral dels estudiants i promourà l’educació mediambiental i la sostenibilitat.

Pel que fa a les obres, aquestes s’espera que estiguen acabades en setembre, just a temps per a l’inici del curs escolar. Així mateix, l’aparcament públic millorarà la mobilitat i accessibilitat a la zona, oferint una solució pràctica als veïns i visitants.

L’inici d’aquest projecte representa un pas significatiu en la millora de les infraestructures educatives i públiques d’Alboraia, i és un exemple de com la col·laboració i la planificació eficient poden resultar en benefici de tota la comunitat. L’hort escolar, en particular, oferirà als estudiants l’oportunitat de connectar-se amb la natura i aprendre sobre agricultura sostenible, mentre que l’aparcament proporcionarà una facilitat addicional per als residents locals.