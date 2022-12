Esta setmana han començat les obres de construcció de la nova passarel·la sobre la carretera CV-50 que completa el traçat de la Via Verda. Amb esta nova infraestructura es connecta finalment Alzira i l’estació de tren amb la Barraca i Tavernes a través d’un traçat totalment independent i segur per a vianants i ciclistes.

El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica ha destacat que “amb esta actuació tan esperada per fi connectem Alzira amb la Vall d’aigües Vives, ara si eixim d’Alzira pel Malecó podrem fer la ruta de la Via Verda, sense haver de caminar per la carretera, de manera que donem molta més seguretat als vianants, excursionistes o ciclistes. Es tracta d’una iniciativa molt desitjada”

Les obres de construcció pretenen recuperar del traçat de la Via Verda de l’antic ferrocarril Carcaixent-Dènia, al seu pas pel terme municipal d’Alzira. Amb l’adequació de la via del trenet com a camí natural i via verda és necessària l’execució d’una passarel·la que salve la CV-50 i garantisca la seguretat de vianants i ciclistes que puguen utilitzar la via de ciclovianants.

Pel que fa al cost d’esta actuació, el cost definitiu després d’haver ajustat els preus degut als increments del mercat és de 631.337€. S’assumix la meitat de ‘import per part de l’Ajuntament d’Alzira, mentre que l’altre 50% és responsabilitat del Ministeri.

El termini d’execució previst és de 4 mesos, pel que està previst que s’acabe aproximadament la primera setmana d’abril.