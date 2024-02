Les obres, emmarcades en el Pla Edificant, tenen una durada prevista de 20 mesos

Ja ha començat la construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini de Foios.

A través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, la comunitat escolar i l’Ajuntament veuran acomplida aquesta reivindicació amb unes obres que tenen una durada estimada de 20 mesos.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha explicat que “les primeres màquines han començat a treballar aquest dimecres sense interferir en el funcionament del centre. S’ha implantat un pati provisional mentre duren les obres i en la primera fase es construiran els tres edificis que conformaran el centre, el d’Educació Infantil, Primària i gimnàs”.

“Per a la comunitat educativa i el consistori era molt important poder seguir el curs amb normalitat, sense traslladar a l’alumnat a aules provisionals. Per això, en finalitzar aquesta primera fase, s’enderrocarà l’edifici antic i en aquest espai es construiran les noves pistes esportives i el pati central”, ha continuat el regidor d’Educació, Juanjo Civera.

Tots dos han coincidit en el fet que el nou CEIP Mare de Déu del Patrocini garantirà una educació de qualitat en un centre que respondrà a totes les necessitats d’aprenentatge del segle XXI. Així, han celebrat el treball conjunt amb la Conselleria d’Educació a través del Pla Edificant, que en els últims anys ha significat una inversió de 9 milions d’euros a Foios.

Així serà el nou col·legi

El nou col·legi no sols comptarà amb dues aules de dos anys, sis aules per a Educació Infantil i 12 per a Primària; sinó que també disposarà d’aules de música, informàtica, idiomes, audició i llenguatge i pedagogia terapèutica.

A això se suma un menjador, una biblioteca, un gimnàs (que tindrà el seu propi edifici) i dues àmplies pistes esportives, a més d’una zona de jocs lliures, una sala d’actes i un saló multiusos.

Així mateix, incorporarà els criteris de sostenibilitat i accessibilitat en els seus més de 10.000 m². S’instal·laran plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric i el condicionament d’aire serà mitjançant fluxos d’intercanvi de corrents d’aire per a aconseguir que l’edifici siga eficient energèticament.

Finalment, el nou centre educatiu comptarà amb un hort escolar per a fomentar hàbits de vida saludable i pràctiques respectuoses amb el medi ambient.