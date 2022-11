Els treballs duraran quatre mesos i compten amb vora 550.000 euros de pressupost, ha explicat el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo

Ja han començat les obres d’adequació de la Casa Forestal del Saler, que condicionaran l’edifici com a espai sociocultural i centre d’interpretació del bosc de la Devesa. Els treballs duraran tres mesos i compten amb un pressupost de 549.772 euros. El vicealcalde i regidor de Devesa Albufera, Sergi Campillo ha explicat que l’immoble “necessitava una remodelació completa per a adaptar-lo a l’ús públic, fer-lo accessible i condicionar la zona del porxe, per tal de convertir-se en un equipament de referència per als Pobles del Sud”.



El vicealcalde i regidor de Devesa Albufera, Sergi Campillo, ha indicat que la Casa Forestal del Saler “es tracta d’un edifici molt icònic per a l’Ajuntament, en mig de la Devesa”. Campillo ha manifestat que “amb el govern anterior es limitava a actes privats” i “des de 2015 l’hem obert a la ciutadania”. Amb esta actuació es pretén crear un nou recurs cultural i social per a les entitats del Saler i els Pobles del Sud, i un centre d’interpretació del bosc de la Devesa, “un dels ecosistemes del Parc Natural de l’Albufera, la seua pinada i el cordó dunar, que es va recuperar després de la desfeta urbanística dels anys 70”.

En la Casa Forestal es programaran presentacions de llibres i altres activitats divulgatives i culturals, però no es podran fer concerts de música en generar contaminació acústica i lumínica en el bosc. El projecte de rehabilitació afecta l’interior i a l’exterior de l’edifici. Dins s’adequarà la il·luminació, climatització, fusteria i accessos en la part anomenada Casa Gran. Fora es condicionarà el porxe, l’aparcament, les entrades a l’edifici, els accessos al recinte i zones d’ús públic de l’entorn; s’incorporarà enllumenat led i paviment de formigó en l’àrea de pas de vianants.

Igualment es contempla l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la recuperació d’elements de valor patrimonial, com ara una ceràmica en la planta baixa que constituïx “una magnífica representació de la llegenda de la serp Sancha i el pastor, immortalitzada per Blasco Ibáñez en la novel·la Cañas y barro”, com ha indicat el titular d’Ecologia Urbana. La Casa Forestal va ser construïda en 1920, restaurada integralment en 1957, i rehabilitada estructuralment al final de la dècada dels noranta.

València, Capital Verda Europea 2024

La millora de la infraestructura verda de València és un dels quatre àmbits prioritaris del projecte de València, Capital Verda Europea 2024, juntament amb la missió climàtica, la mobilitat sostenible i la recuperació de l’espai públic i l’alimentació saludable. Este guardó està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconéixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, alineats en el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El reconeixement europeu a les polítiques verdes se suma a altres fites europees i mundials de la ciutat com ara la consecució de la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030