València commemora este diumenge el Dia Mundial de les Persones Refugiades a la plaça de l’Ajuntament

La jornada tindrà lloc en la plaça de l’Ajuntament este diumenge de matí

´La nostra ciutat, el teu refugi´, junt l’Ajuntament de València, organitza este diumenge 19 de juny un matí lúdic i participatiu sobre la situació de les persones refugiades. En esta jornada, que tindrà lloc en la plaça de l’Ajuntament de 10 a 14 hores, es realitzaran activitats per a tota la família, com a taller de xapes, contacontes, estampació de teles, pintacaras, lectura de microrelats, dansa i l’actuació de Aliya Cycon Project, artista que a través de la seua música, crea ponts culturals i trenca estereotips.

Segons les últimes dades oferides per ACNUR, actualment hi ha en el món més de 100 milions de persones que s’han vist forçades a abandonar les seues llars, una xifra inèdita fins al moment. No obstant això, després de l’inici de la guerra a Ucraïna, estes xifres s’han vist incrementades amb 14 milions de persones més.

“València és una ciutat amable, oberta i inclusiva amb les persones que han reiniciat les seues vides en ella. Una Ciutat Refugi es constitueix des d’una ciutadania participativa i inclusiva, que dona valor a la diversitat, a la cohesió social i al reconeixement mutu per a crear una ciutat d’acollimen”, ha afirmat la regidora

Sota esta filosofia, en el marc de la iniciativa local ´La nostra ciutat, el teu refugi´, impulsada per Accem i CEAR PV, juntament amb la col·laboració de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València, es convida a la ciutadania a participar en la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades.

En l’acte seran presents quinze organitzacions que treballen en matèria d’asil, així com la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, qui ha explicat que “volem commemorar este per sensibilitzar i conscienciar a la societat de la quantitat de persones que viuen desplaçades i refugiades a tot el món” i ha remarcat el ferm suport de l’Ajuntament a la defensa dels Drets Humans”.

A més, l’Ajuntament il·luminarà la seua façana de color blau la nit del dia 19 al 20 amb motiu del Dia del Refugiat, que se celebra el 20 de juny.