“Comprem ací i parlem així”: Aldaia amb el valencià

L’Ajuntament d’Aldaia llança el “1r Premi de l’Ús del Valencià en el Comerç Local”

El Servei de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia, a través de la seua Oficina de Promoció del Valencià, convoca el “1r Premi de l’Ús del Valencià en el Comerç Local” 2023.

Aquesta iniciativa, en col·laboració amb la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. S’adreça als establiments i negocis d’Aldaia que utilitzen el valencià habitualment. Així com altres que puguen incorporar-se progressivament a l’ús quotidià i habitual de la llengua.

Amb el lema “Comprem ací i parlem així”, la campanya a la manera de concurs. Vol estimular, fomentar i promocionar tant l’ús quotidià i normal del valencià com les relacions comercials al xicotet comerç local. Dos aspectes que apel·len a la proximitat i el tracte de confiança com a valors afegits entre la població.

El concurs, que enceta la seua primera edició enguany, començà el 21 de juny i s’estendrà fins el 20 de juliol i establix dos modalitats de participació: la modalitat A, per a comerços, botigues i serveis i la modalitat B, adreçada a negocis d’hostaleria i restauració. Per cada modalitat s’establiran 3 guanyadors entre els establiments participants que tindran una dotació de 400, 200 i 100 euros, respectivament.

Així, cada participant haurà d’adjuntar un xicotet dossier de les accions a valorar

Així, es designarà una comissió formada per tècnics de cultura, comerç i promoció lingüística que actuarà de jurat i considerarà aspectes com la retolació interior i exterior. L’etiquetatge i publicitat, les cartes i menús, així com l’ús del valencià a les xarxes socials per part dels participants per conformar els establiments guardonats. Tant les bases com la instància de participació estan accessibles a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de Cultura (Seu Electrònica), com presencialment a l’OIA .

En definitiva, el concurs en la seua primera edició suposa una aposta tant per l’ús normalitzat del valencià com a llengua pròpia d’Aldaia i el comerç (en general) de proximitat.

Bases: https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/documentos/CULTURA/bases premis.pdf

Sol·licitud: https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/documentos/CULTURA/modelInstanciaPremi2023.pdf