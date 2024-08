Proposta de Protocol per als Vehicles Oficials: Transparència i Gestió Responsable

Novetats i Reptes: Control del Quilometratge i Identificació Corporativa

Compromís Alginet ha presentat una proposta per al pròxim ple ordinari de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’establir un protocol d’ús per als vehicles oficials municipals. Aquesta iniciativa respon a la preocupació per la manca de normes clares sobre l’ús d’aquests vehicles, que actualment s’utilitzen per a diverses funcions municipals sense un control definit.

“És fonamental assegurar que els vehicles oficials s’utilitzen exclusivament per a desplaçaments relacionats amb les funcions institucionals”, ha declarat Enric Barea, portaveu de Compromís. “Aquesta mesura no només reforça la transparència, sinó que també garanteix una gestió responsable dels recursos públics. Volem evitar qualsevol ús inadequat i assegurar-nos que es respecten els principis de bon govern.”

Durant l’últim Ple ordinari de juliol, el Partit Popular i Socialistes d’Alginet van aprovar una modificació de crèdit per a incorporar el romanent de tresoreria, destinant més de 105.000 euros a l’adquisició de tres nous vehicles. Aquesta compra es va realitzar després que una licitació de rènting per valor de 52.030 euros quedara deserta. “Amb aquesta inversió, és encara més necessari establir directrius clares sobre l’assignació, ús i manteniment d’aquests vehicles”, ha afegit Barea. La proposta inclou també la implantació de sistemes intel·ligents per al control del quilometratge, amb l’objectiu de diferenciar entre l’ús laboral i privat, així com la regulació de la fiscalitat per a ús mixt.”

El portaveu de Compromís ha subratllat la importància de retolar els vehicles amb la imatge corporativa de l’Ajuntament d’Alginet. “Actualment, molts vehicles oficials no porten cap distintiu que els identifique, i això no contribueix a la imatge pública de la institució. Proposem que es retolen amb l’escut del poble per garantir la seua identificació i reforçar la transparència”, ha indicat.

Finalment, Barea ha destacat la necessitat d’establir responsabilitats clares en cas de sancions derivades de la conducció dels vehicles oficials. “És important que, si un treballador rep una multa per la seua manera de conduir, siga ell qui l’assumisca, no l’Ajuntament. Això forma part del nostre compromís amb la bona gestió i la responsabilitat individual.”

Tot i que alguns regidors defensen que treballen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any, cap poble de les dimensions d’Alginet té tants cotxes oficials, i menys per a ús particular dels seus governants.

Compromís Alginet vol destacar que aquesta proposta està oberta a la participació de tots els grups municipals. “Hem donat veu a tots els grups per a que puguen fer aportacions o suggerències després de la presentació inicial, perquè creiem que tots tenim alguna cosa a dir en la gestió municipal”, ha afirmat el portaveu.

Amb aquesta proposta, Compromís Alginet pretén reforçar la transparència i la responsabilitat en l’ús dels recursos municipals, assegurant que els vehicles oficials es destinen únicament a serveis públics i es gestionen de manera eficient.