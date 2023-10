Al 2021 regalaren un altre lot de llibres censurats a alguns municipis

El grup municipal Compromís ha fet, de nou, una donació a la biblioteca pública Joan Fuster d’un lot de llibres de diversitat temàtica LGTBI.

Un fet que se suma a la que el 2021 realitzaren amb la donació de més llibres d’aquesta temàtica i que foren censurats a altres municipis.

Tal com comentava el portaveu del grup municipal Compromís d’Alginet, Enric Barea . “La idea és que l’Ajuntament vaja ampliant l’oferta. Perquè qualsevol persona puga tindre’ls al seu abast que la Biblioteca Municipal Joan Fuster siga un punt clau en tolerància, respecte, diversitat i igualtat”.

La regidora de Cultura, Ainoha González i el bibliotecari Sisco González van rebre el lot de llibres. Que portaren a la Biblioteca els regidors de Compromís Enric Barea i Clara Roig.

Per a la regidora de cultura “ha sigut un plaer rebre aquest tipus de llibres de la diversitat per part del Grup Municipal Compromís. Sobretot referent a la família. Ja que pensem que, per als menuts és molt important que hui en dia normalitzen que no sols està la família convencional i que és una cosa normal. Està molt bé que els xiquets i xiquetes sàpiguen a través dels comptes i els dibuixos que tot açò hui és possible i normal a la nostra societat”.

Els llibres estan a la Biblioteca perquè tots els veïns i veïnes que desitgen poder llegir-los puguen tindre’ls al seu abast.