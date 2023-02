Compromís Alzira aprova la llista electoral per al 28M

L’Assemblea local celebrada ahir va proclamar els resultats de les primàries i va completar la llista que concorrerà a les pròximes eleccions municipals

El col·lectiu d’Alzira de Compromís va celebrar ahir assemblea per tal de proclamar els resultats de les votacions de les primàries locals així com completar i ratificar la llista electoral que concorrerà a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.

La proposta plantejada per l’Executiva local i finalment aprovada va ser la següent.

Llista electoral per al 28M

1. Alfons Domínguez Gento

2. Virtuts Piera Parra

3. Andrés Gomis Fons

4. Israel Pérez Gil

5. Amèlia Blanquer Martínez

6. Xavi Pérez i Juanes

7. Ramon Fenollosa Cervelló

8. Andrea Viñes Parada

9. Pep Carreres i Rodríguez

10. Paula Máñez Masiá

11. Gilles Denans

12. Maria Pons Gómez

13. Cristina Soler Ferrando

14. Vicent Camarasa Beltran

15. Maria Jesús Prats Del Pino

16. Irene Benedí Martínez

17. Alfred Aranda Mata

18. Roser Juan Juan

19. Letícia Piquer Ortiz

20. Albert Furió Pérez

21. Diego Gómez Garcia

SUPLENTS

S1. Antoni Murillo Peris

S2. Maria Llopis Corts

S3. Francesc Miquel Oviedo Almonacid

S4. Sales Prats Gràcia

S5. Tino Blasco Vila

S6. Pilar Gil Oliver

S7. Ximo Borràs Sanchis

S8. Àngels Pérez i Juanes

S9. Salvador Oliver López

S10. Tomàs Pérez Garrigues

La llista configurada després del procés de primàries arreplega experiència i vàlua de molts àmbits professionals i diferents sensibilitats que són un reflex dels nostres veïns i veïnes.

Volem continuar les polítiques dels últims 8 anys encapçalades pel nostre Alcalde, Diego Gómez, escoltar i animar a la gent a participar del procés de millora del nostre poble i resoldre els problemes dels ciutadans. D’aquesta manera, seguirem amb molta il·lusió els camins encetats per seguir impulsant el model de ciutat inclusiva, moderna, sostenible i social necessària per a que Alzira continue sent referent al nostre país.