Les Escoles Oficials d’Idiomes són una peça fonamental en el sistema educatiu valencià.

Hui en dia les EOI valencianes són líders en alumnat en el conjunt de l’Estat espanyol amb vora 57.000 persones matriculades en els 17 idiomes oferts en les 26 EOI i 55 seccions valencianes.

L’actual govern de PP i VOX presidit per Carlos Mazón, en lloc de potenciar aquest model d’èxit, ha decidit planificar una retallada brutal de grups i idiomes que representa el primer pas per al desmantellament del sistema públic valencià d’aprenentatge d’idiomes.

La retallada afecta tant els idiomes amb més demanda, com valencià, castellà i anglés, com d’altres com l’àrab, el finés, el francés, el portugués o l’èuscar. Especialment greus són les retallades en grups de valencià en zones de predomini lingüístic castellà, ja que són un suport fonamental per suplir les carències en llengua valenciana. També són greus les retallades en l’oferta dels cursos d’espanyol per a persones estrangeres, oferta que en aquest cas compleix una funció imprescindible per a l’acollida i integració de població nouvinguda.

Segons el sindicat STEPV, les retallades suposen un total de 244 grups eliminats i 8.540 places menys disponibles per l’alumnat. L’EOI d’Alzira perd en total 17 unitats d’idiomes: 4 grups d’italià, 4 grups de valencià, 8 grups d’anglés i 1 grup d’italià.

Les retallades també suposaran una reorganització que deixaria professors i professores amb places fixes sense poder completar els seus horaris i en una situació d’incertesa als interins, amb la possibilitat que al voltant d’unes 60 places o docents es queden fora del sistema o sense feina. Un exemple d’açò ocorrerà al centre d’Alzira, on s’ha perdut la possibilitat d’una plaça definitiva de valencià.

Tal com ens indica l’Associació de Direccions d’Escoles Oficials d’Idiomes de la Comunitat Valenciana, totes aquestes retallades s’han fet d’esquena als centres educatius. En aquest sentit, es fa urgent la convocatòria d’una mesa específica de negociació per a qualsevol canvi en les condicions de treball dels docents de les EOI.

A més, resulta curiós que, davant l’existència de places vacants en les Escoles Oficials d’Idiomes, la intenció del Consell siga retallar grups i professorat, en lloc de fer una campanya de foment de la matriculació decidida per a seduir encara més alumnat i contribuir al prestigi del sistema públic valencià d’aprenentatge d’idiomes.

Les retallades en les EOI transmeten la idea que les llengües són prescindibles perquè limiten el seu aprenentatge. En el cas del valencià, les retallades són un nou intent per a inutilitzar-la, reforcen el desequilibri competencial entre les dos llengües oficials i menyscaben el principi d’igualtat d’oportunitats.

Les retallades han posat en peu de guerra tot el sector, que no es creu els eufemismes com “optimització de recursos” o “ajustos necessaris”. És necessari una rectificació immediata d’aquest atac a les EOI i el seu rol educatiu i social en la societat valenciana.

Des de Compromís Alzira exigim a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que garantisca la continuïtat i millora del model d’èxit de les EOI del País Valencià, que ens ha portat a ser líders en matriculació d’alumnat a tot l’Estat. Plantem cara al govern de la vergonya de PP i Vox a la Generalitat i li exigim que ens retornen els 17 grups que han eliminat i que perjudiquen els veïns i veïnes d’Alzira i del conjunt de la Ribera Alta.