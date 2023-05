Compromís Catarroja proposa la reforma integral de Rambleta, Múrcia i Filiberto Rodrigo

Transformant l’espai urbà per al benestar de la ciutadania

Reforma integral de Rambleta, Múrcia i Filiberto Rodrigo

Catarroja és una ciutat que ha experimentat un gran creixement en els últims anys, però, al mateix temps, ha de fer front a diversos reptes en matèria d’urbanisme i dinamització del teixit comercial. En este sentit, Compromís per Catarroja presenta una proposta electoral amb un enfocament clar: la reurbanització integral de diversos carrers i avingudes per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i fomentar el comerç local. I les intervencions més emblemàtiques seran les reformes integrals de les avingudes de la Rambleta i Múrcia i del carrer Filiberto Rodrigo.

Propostes que el cap de llista de Compromís, Jesús Monzó, va anunciar el passat diumenge

Es tracta d’unes propostes que el cap de llista de Compromís, Jesús Monzó, va anunciar el passat diumenge durant la visita que el candidat a la presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, va realitzar a Catarroja.

Un dels punts clau del programa és la reurbanització de l’Avda. Rambleta. Esta emblemàtica avinguda serà transformada en un espai més amable i orientat als vianants. Amb l’objectiu de recuperar el comerç local, es realitzarà una reestructuració integral de l’àrea, creant un entorn més atractiu per als ciutadans. A més, s’implementarà un nou enjardinament que afavorirà la presència de zones verdes, creant un ambient més saludable i sostenible. Esta transformació també inclourà la millora de la plaça Maria Mare, convertint-la en un punt de trobada per a veïnat i visitants.

D’altra banda, el programa de Compromís per Catarroja també inclou la conversió de l’Avinguda de Múrcia en un Passeig de la Memòria. A través d’este projecte, es pretén homenatjar la història i la memòria del poble. Es crearà un espai amb places i zones infantils per tal de fomentar la convivència i el gaudi de l’espai públic per part de tota la ciutadania, especialment les famílies. Esta transformació serà un recordatori constant del passat de Catarroja i la seua importància per a la seua identitat.

Un altre element destacat de la proposta és la reurbanització del carrer Filiberto Rodrigo. Este carrer serà integrat amb la plaça del Fumeral per crear un eix comercial dinàmic que genere ocupació i espente el comerç de proximitat. Amb l’objectiu de revitalitzar esta àrea, es milloraran les infraestructures i es promourà la creació d’espais per a negocis locals. Això no només afavorirà l’economia local, sinó que també contribuirà a crear un entorn més vibrant i atractiu per al veïnat.