Compromís demana acció urgent per protegir el patrimoni històric d’Alginet

Compromís Alginet ha presentat una proposta al ple municipal d’Alginet per abordar de manera urgent la restauració i protecció de l’edifici modernista de l’Hort de Feliu, juntament amb la seua valuosa façana.

L’edifici de l’Hort de Feliu, una joia arquitectònica del nostre patrimoni, es troba en un estat preocupant a causa de l’abandonament i la falta de manteniment.

Des de Compromís hem denunciat durant anys aquesta situació, la qual ha provocat que l’edifici siga inclòs en la llista de patrimoni en perill de desaparició.

Recentment, la façana de l’Hort de Feliu ha patit despreniments, posant en perill els xiquets i xiquetes que jugaven al parc adjacent. Aquesta situació va ser informada a les autoritats locals, les quals van acordonar la zona per seguretat. Així i tot, l’equip de govern ha donat llum verda a instal·lar activitats de l’espai jove en un aula de l’edifici que està clausurada per un informe tècnic.

No és només l’Hort de Feliu el que pateix les conseqüències de l’abandonament. Altres edificis emblemàtics com l’Ajuntament (antic castell – palau), actualment apuntalat, també clamen per atenció i cura. El Museu Valencià d’Història Natural, ubicat dins de l’Hort de Feliu, ha experimentat problemes des de 2020, incloent goteres i desperfectes que han estat ignorats.

Compromís ha exigit accés a la documentació que suposadament recolza el grau de protecció de l’edifici en els anys 80, però lamentablement no ha rebut resposta. Actualment l’edifici no compta amb cap grau de protecció.

L’Ajuntament d’Alginet està considerant un projecte de reforma per a la façana de l’edifici modernista, sense contemplar la preservació dels seus elements artístics originals. Aquesta decisió posa en perill el valor patrimonial d’una estructura que alguna vegada va estar protegida.

És fonamental que l’Ajuntament es comprometa a iniciar la restauració integral de l’Hort de Feliu, prioritzant tant el seu ús futur com la preservació del seu valor històric i cultural. Compromís insta a qualsevol projecte de reforma a respectar i realçar la riquesa arquitectònica del nostre llegat.