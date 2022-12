Carles Mulet considera que l’ICO “tenia l’obligació d’haver ajudat als afectats però va optar per la inacció i per perpetuar un problema injust per a la gent de la Ribera”. Compromís demana 26 milions en les seues esmenes per al Casella

La setmana vinent el Ple del Senat haurà de decidir si, com reclama Compromís en les seues esmenes, es condona d’una vegada el deute i interessos pendents dels afectats per la pantanada de Tous de 1982 o si persisteix aquesta “injusta” situació. L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, al costat de l’advocat José Manuel Vila i afectats de la localitat han donat a conèixer el contingut de l’esmena núm. 3749 en la qual es proposa condonar el deute i interessos amb els afectats per la pantanada de Tous de 1982. D’aquesta forma el Govern disposaria dels recursos pressupostaris necessaris per a condonar els 47 préstecs pendents que reclama l’ICO als afectats pel trencament de la presa de Tous i les posteriors inundacions i als seus descendents. Aquesta quantia està valorada en 639.200 euros segons estimacions realitzades.

“Considerem que, de manera injusta amb les persones afectades, les diferents administracions han sigut poc sensibles amb els afectats d’aquest nefast capítol que va complicar la vida a desenes de famílies per no haver tingut a l’administració com un aliat i sí a les seues institucions, bancs i entitats públiques pendents de cobrar fins a l’últim euro, malgrat haver sigut declarat judicialment l’Estat com a responsable civil subsidiari. Ha arribat el moment que es complisquen amb els compromisos i que l’ICO assumisca el deute pendent i arxive d’una vegada aquesta qüestió. No és un impossible i s’han condonat deutes a institucions, empreses i administracions de manera legal i motivada. El Govern ha d’establir les mesures perquè el drama de la pantanada continue encara viu per a moltes famílies tants anys després”, ha declarat el senador.

Diego Gómez, ha declarat que “aquesta situació ha creat molta incertesa en les persones afectades i les seues famílies per la immoralitat del procediment”. Al seu torn ha comentat “que s’obri una finestra d’optimisme per a tancar definitivament la ferida oberta que es va obrir fa 40 anys”.

El paper de l’ICO

El Govern, a través de les antigues Entitats Oficials de Crèdit, va atorgar ajudes a retornar per als afectats per la fatídica pantanada, que va ocórrer el 20 d’octubre de 1982. Aquest nefast capítol de la història valenciana va deixar vuit morts i més de 300 milions d’euros en danys materials, alguna cosa que 40 anys després encara no s’ha pogut tancar per a 47 famílies pel fet que l’Institut de Crèdit Oficial, ICO, continua exigint el pagament dels deutes. En molts casos la persona que va concertar l’operació ha mort i la demanda es dirigeix contra la seua vídua, persones ja octogenàries i vulnerables o pensionistes o hereus, que no van tenir coneixement directe d’aquestes operacions. Els interessos del 7% en alguns casos doblen la quantia del préstec.

En altres casos, donat el temps transcorregut, aquestes persones no conserven hui cap documentació que permeta demostrar el pagament dels crèdits i tenen molt difícil poder defensar-se ja que, a més, les entitats bancàries amb les quals van operar han desaparegut, per la qual cosa no tenen la possibilitat de sol·licitar un justificant. Existeixen casos de persones amb problemes econòmics i que poden veure’s amb embargaments dels seus habitatges i unes altres en el qual són els fills els qui han de posar els diners deguts.

Fa 40 anys pluges d’intensitat torrencial que van deixar fins a mil litres per metre quadrat van rebentar l’embassament i les aigües desbordades del riu Xúquer van inundar la comarca de la Ribera, deixant morts, milers de damnificats i uns 300 milions d’euros en danys.

El Tribunal Suprem va sentenciar en 1997 que el Govern d’Espanya havia de fer-se càrrec de les indemnitzacions dels 7.000 perjudicats -incloses les de les famílies de les vuit víctimes mortals- com a responsable civil subsidiari del trencament de la presa de Tous.

En 2008 el Consell de ministres va acordar condonar totalment els préstecs que no superaren els 1.500 euros, i per als casos en què van superar aqueixa xifra es va decidir condonar l’import referit als interessos, si bé encara hi ha desenes de persones que tenen pendent de resoldre la devolució dels seus préstecs. Urgeix acabar d’una vegada amb aquest episodi, perquè la reclamació d’un final ha sigut exigida de manera unànime i reiterada per les autoritats valencianes.