Compromís ha donat una solució real a la continuïtat del conservatori de Meliana

Recentment, hi ha hagut diverses sentències dels Jutjats del Social de València a favor d’alguns treballadors del Conservatori Municipal de Música de Meliana.

Els quals l’Ajuntament va amortitzar les places en el procés de traspàs del centre educatiu a la Generalitat

Ara, hauran de rebre una major indemnització pel seu comiat respecte de la que inicialment l’Ajuntament els va pagar. Un aspecte que l’Ajuntament ja ha tramitat.

Les quantitats incials de les indemnitzacions són les que van fixar en el seu moment els informes dels serveis tècnics i jurídics municipals. Per a l’anterior govern municipal, qualsevol altra quantitat només podia ser fixada per la via judicial, com ha sigut el cas.

Com explica l’exalcalde i exregidor de Personal, Josep Riera: “L’amortització de determinats llocs de treball de professorat de música de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament s’ha d’entendre dins del procés complex de traspàs del centre educatiu des de l’àmbit municipal a la Generalitat, una solució molt buscada durant anys per l’Ajuntament per a garantir la continuïtat real del Conservatori i que vam fer possible en la legislatura anterior”.

En aquest procés, l’Ajuntament va decidir amortitzar els llocs de professorat vacants i aquells amb una jornada de treball reduïda, inferior al 40%, tant per a fer un traspàs funcional de la plantilla a la Generalitat com per a alliberar recursos de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a poder crear altres llocs clarament més necessaris per al funcionament dels serveis municipals. Tot aquest procés es va realitzar amb dictamen favorable de la Mesa de Negociació i amb el suport de la majoria dels representants sindicals.

Respecte de les quantitat de les indemnitzacions, l’anterior responsable destaca: “Les quantitats de les indemnitzacions les van fixar els serveis tècnics i jurídics municipals des de la data en què els treballadors van assolir la condició de laborals fixos discontinus.

Qualsevol altre reconeixement només podia ser per la via judicial ateses les nombroses particularitats i la casuística en una trajectòria laboral enrevessada en la prestació d’un servei sempre molt condicionat en ser els ensenyaments musicals una competència de la Generalitat i impròpia de l’Ajuntament”.

Cal dir que en la majoria de casos hi ha hagut situacions prèvies que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament havien entés com a ja resoltes pel consistori al seu dia, com ara contractes laborals temporals que, en les liquidacions corresponents, ja s’havien inclòs les quantitats pertinents de finalització de contracte.

Ara, els jutjats han entrat a valorar altres qüestions, com ara els períodes de les contractacions de l’Ajuntament respecte de la majoria dels professors, de nou mesos en lloc dels dotze, que els jutjats els han reconegut, i això ha modificat a l’alça les quantitats de les indemnitzacions inicials que el consistori ja havia pagat.

En aquest sentit, incideix l’exalcalde: “El govern anterior hem estat aplicant escrupolosament el que al seu dia el regidor de Personal del Partit Popular, Pedro Cuesta, va reflectir en la Relació de Llocs de Treball que el govern popular va aprovar el 2012 on, a més de consolidar les contractacions de nou mesos per a la majoria de professors del conservatori -contractacions que ara els jutjats han declarat fraudulentes-, també va amortitzar, en la seua política de retallades i austericidi, diversos llocs de treball necessaris per al normal funcionament dels serveis municipals”.

Llocs que van suprimir com ara l’agent de desenvolupament i d’ocupació local (AODL), les tècniques de joventut o d’educació i el tècnic de promoció lingüística.

Continua l’exalcalde: “L’amortització aquests llocs de treball del conservatori, aprovada de manera definitiva el 29 de setembre de 2022, va permetre, entre altres, crear els llocs de treball d’AODL i d’un segon lloc de treball d’informàtic, i ampliar la jornada de l’enginyer municipal, decisions clarament necessaris per al bon funcionament de l’Ajuntament”.

Sobretot si es volen potenciar les polítiques de foment econòmic i d’ocupació i garantir el funcionament d’una administració cada volta més electrònica. Finalment, Riera conclou: “Entenem el paper dels sindicats en la defensa dels drets dels treballadors i el fet que, en alguns casos, han de ser els jutjats els que resolguen situacions que, amb el temps, han esdevingut complexes”. En aquest sentit, l’Ajuntament sempre ha acatat les resolucions judicials amb diligència, com ha sigut el cas.