Josep Mur, regidor de l’Ajuntament de Carlet per Compromís, s’ha convertit en el nou president del Consorci de la Ribera, l’entitat.

Amb un acord entre Compromís i PSOE tots dos partits presidiran el Consorci durant dos anys cadascú. La etapa inicial per Josep Mur i el regidor del PSPV a Alginet, Toni Barea.

Mur, ha declarat que com a nou president del Consorci de la Ribera, un dels reptes més importants que afrontarà és el projecte “Canya a la canya”. El qual considera de gran rellevància per tal de recuperar els llits del rius i eliminar les espècies invasores. Mur, també ha aprofitat per donar les gràcies als partits formats pel plenari, pel seu suport i confiança dipositada en la seua persona.

Per la seua banda, el 1r Vicepresident, i qui compartirà presidència del Consorci, el socialista Toni Barea. Ha considerat important treballar en el benestar animal, un repte que conta amb la col·laboració de mancomunitats de tres comarques. Barea, també ha felicitat a l’actual president, Josep Mur posant en valor que la gent jove començe a ocupar llocs de responsabilitat.

La comissió executiva estarà formada per la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta i alcaldessa de Senyera, Paqui Momparler, del PSPV; l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer (PP); l’alcalde de Fortaleny, el socialista Antonio Sellés, i el regidor de Favara i secretari general dels socialistes de la RiberaBaixa, Rafael Aragó.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Manoli Egea, també del PSPV, ostentarà la segona vicepresidència i l’alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, d’EU, la tercera.