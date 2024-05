Coincidint amb l’any de govern de PP i Vox, Compromís per Meliana ha denunciat la paralització del pla de millora de la xarxa de Metrovalència planificada per l’anterior Govern del Botànic.

Un pla que en el cas de la línia 3 suposava una inversió de 85 milions d’euros

El col·lectiu de Meliana, dins de la campanya de Compromís ‘Plantem cara al govern de la vergonya’, es va concentrar ahir al pas a nivell de l’antiga carretera de Barcelona (CV-300).

La supressió d’aquest pas estava prevista en el dit pla de millora, amb el projecte ja redactat, i suposava la inversió de més de 9 milions d’euros que ni tan sols s’ha licitat.

Com explica Josep Riera, exalcalde de Meliana i diputat provincial de Compromís: “La legislatura anterior vam estar treballant conjuntament amb la Generalitat del Govern del Botànic la millora de la xarxa del metro, bàsica per a garantir una adequada mobilitat de la ciutadania dels nostres pobles.

En el cas de les millores en la línia 3, al tram concret entre Alboraia i Rafelbunyol, suposava una inversió de 85 milions d’euros que el nou govern de la vergonya del Partit Popular i Vox ha paralitzat per complet”. Aquest pla, que tenia la finalitat de millorar les freqüències del metro en la línia, incloïa el desdoblament de les vies en tres trams del traçat.

Concretament, entre Alboraia i Almàssera, entre Albalat i Museros i, el tercer, entre Massamagrell i Rafelbunyol. A més, preveia la supressió i millora de diferents passos a nivell i el tancament de les estacions obertes.

Precisament, en un dels passos a nivell més conflictius, el que creua l’antiga carretera de Barcelona (CV-300), es va concentrar ahir el col·lectiu de Compromís per Meliana. Com incideix el ara diputat: “Aquest pas a nivell és un problema de seguretat i de mobilitat per a Meliana i per al conjunt de la comarca.

Genera retencions importants i molts problemes de trànsit, i actua com una veritable barrera entre Meliana i Foios. És injustificable que el nou govern del PP i Vox no haja impulsat ja aquesta actuació, el projecte de la qual ja estava redactat i que suposava una inversió de més de 9 milions d’euros”.

Aquest projecte concret, que suposava el pas inferior de la carretera, es va treballar durant tota la legislatura anterior i va incorporar diverses propostes dels ajuntaments de Meliana i de Foios, com ara garantir-hi la permeabilitat entre els dos municipis amb dos rotondes.

Una ubicada a l’entrada i eixida des de l’avinguda Santa Maria de Meliana cap al polígon del Molí de Foios i, l’altra, entre els carrers Cid Campeador i Enric Valor de Meliana i el carrer l’Horta de Foios. A més, incorporava la prolongació del carril bici cap al nord.

La concentració de Meliana va comptar també amb la presència de la diputada bonrepostina -i per tant també de la comarca de l’Horta Nord- de Compromís en les Corts, Maria Josep Amigó, qui va destacar: “En un any, el govern del senyor Mazón ha retallat en infraestructures 121 milions d’euros en els pressupostos del 2024, dels quals 33 corresponen a Ferrocarrils de la Generalitat que haurien d’impulsar, entre altres, aquest pla de millora de la xarxa de metro que ara PP i Vox han paralitzat.

Per això Compromís ens hem concentrat en més d’un centenar de municipis per a plantar cara a aquest govern de la vergonya”. La millora del transport públic i de la mobilitat sostenible era un dels eixos principals de l’anterior Govern del Botànic. Com recorda la diputada: “Aquest pla, ara paralitzat, tenia la finalitat clara de facilitar la mobilitat a la ciutadania, molt especialment de l’àrea metropolitana de València”. Cal dir que aquesta zona concentra una part molt important dels desplaçaments metropolitans i, de fet, la línia 3 del metro és una de les més utilitzades.