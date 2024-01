En el passat ple del 28 de desembre, el portaveu de Compromís, Joan Orts, va preguntar a l’alcaldessa i la regidora d’Educació per la denegació de l’us del saló d’actes del Centre Rausell a l’IES La Garrigosa.

Que havia organitzat una xarrada per a més de 100 alumnes sobre la situación actual de la guerra entre Israel i Palestina.

Segons indica el portaveu valencianista: “Amb la revisió de les actes, vam comprovar que en la Junta de Govern del passat 14 de desembre. En el punt 10.1 es va acordar la denegació del Centre Rausell a l’IES La Garrigosa. Per a una xarrada a més de 100 alumnes titulada ‘Claus històriques per a entendre el conflicte Palestina-Israel’. Impartida pel doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat de València, Jorge Ramos.

Es tractava d’una activitat complementària programada pel departament de Geografia i Història de l’institut del nostre poble”. La ponència, que finalment s’hagué d’impartir al saló d’actes del Conservatori (que des del curs passat gestiona la Generalitat). Va aprofundir en l’origen del conflicte, així com en els diferents factors que dificulten l’arribada a una solució diplomàtica.

Estan en contra que el nostre alumnat es forme lliurement tenint tota la informació?

Per a Orts: “El sectarisme de l’actual equip de govern va provocar que, per primera vegada en democràcia no s’autoritzara una activitat acadèmica del nostre institut per motius purament ideològics. Tant la proposta de la regidora com l’acord de la Junta resulten del tot intolerables. La justificació és penosa”. En concret, el fonament que motiva la denegació és el fet que “atesa l’actual situació del conflicte entre Israel i Palestina. Es considera que des de l’Ajuntament no correspon emetre un posicionament en tractar-se de qüestions d’àmbit internacional que excedeixen de les seues competències”.

El portaveu de Compromís es pregunta: ”Qui parla d’emetre posicionaments? Estan en contra que el nostre alumnat es forme lliurement tenint tota la informació?”. I afig: “Sembla que el PP de Meliana, amb la seua actitud, pretén obviar i ocultar una intervenció totalment desmesurada i ferotge de l’estat d’Israel. Davant d’un molt greu atac terrorista de Hamàs, una guerra que ja ha provocat la destrucció d’un territori. Més de 21.000 morts, 10.000 desapareguts i més de 55.000 ferits a la franja de Gaza. A més que sembla que Israel no té intenció de parar”.

Per a Compromís, censurar des de la institució pública de l’Ajuntament el lliure pensament i l’activitat acadèmica dels nostres centres educatius és un fet molt greu i perillós que a Meliana encara no havíem vist.