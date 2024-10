Ni rastre de bonificacions pels bons hàbits en la separació i la reducció de residus

Dijous passat, el representant del govern del PP de Meliana en l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), Pedro Cuesta, va votar a favor de l’augment del 23% de la taxa Tamer, de tractament dels residus, que els veïns i les veïnes de Meliana paguen en el rebut de l’aigua.

Compromís per Meliana critica que l’augment s’haja aprovat sense contemplar bonificacions o reduccions de la taxa per a aquells ciutadans i ciutadanes que tinguen uns bons hàbits en la separació i la reducció de residus. El bloqueig de les bonificacions és especialment cridaner a Meliana, on el PP podria haver estat aplicant-les enguany mateix gràcies al sistema de recollida individualitzat del porta a porta i a l’ordenança fiscal aprovada en març de 2023 i que, de moment, el govern de Trini Montañana ja ha retardat fins al 2026. Un retard, per tant, que s’estén també a les bonificacions en la Tamer.

La política fiscal del Partit Popular a Meliana respecte de la recollida i el tractament de residus penalitza, contràriament al que indica la llei, aquelles persones que hui ja estan demostrant bons hàbits de separació dels residus i, per tant, que en faciliten el seu tractament.

Això s’ha traduït en un augment del 23% de la taxa Tamer de tractament dels residus que l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) aplica al rebut de l’aigua, que el representant de l’Ajuntament de Meliana, Pedro Cuesta, va votar a favor en l’assemblea de l’EMTRE celebrada dijous passat.

Una penalització que el govern de Trini Montañana també aplica a Meliana amb la paralització, ara fins al 2026, de l’ordenança de recollida del fem que l’Ajuntament de Meliana va aprovar en 2023 amb una taxa reduïda per a aquelles persones que fan un bon ús del servei individualitzat de recollida dels residus amb el sistema porta a porta.

Com indica la regidora de Compromís, Amparo Martí: “A Meliana, disposem des de final del 2022 d’un sistema individualitzat de recollida dels residus, porta a porta, que permet identificar, com diu la llei, aquelles persones que generen menys residus i que separen millor. Per això, és del tot incomprensible que el govern de Trini Montañana no vulga aplicar, com també diu la llei, l’ordenança amb taxes reduïdes aprovada amb aquesta finalitat al 2023 i, alhora, penalitze també els melianers i les melianeres amb un augment del 23% de la Tamer sense aplicar una política clara i decidida de bonificacions i reduccions pel fet de contribuir a la reducció dels residus”.

Cal recordar que, des de la posada en funcionament del sistema de recollida porta a porta, Meliana s’ha situat, d’una manera destacada, com el municipi de tota l’àrea metropolitana de València que millor separa i que menys tones de residus envia als abocadors.

De fet, la recollida de plàstic i d’envasos s’ha més que duplicat, en passar de les 128 tones del 2022 a les 279 t en 2023. També ha augmentat pel que fa al paper i cartró, que ha passat també de 128 t a 188 t; o el vidre, de 140 t a 167 t.

Però les dades més importants són les de la matèria orgànica recollida de manera separada, que han passat de 0 t a 911 t i, consegüentment, la reducció de la fracció resta, que ha passat de 3,1 milions de tones en 2022 a 1,5 milions de tones en 2023.

Dades que es consoliden en el 2024. Tot plegat, ha suposat que Meliana augmente els ingressos per la valorització dels residus, que han passat de 40.000 € (2022) a 102.000 € (2023) i a pagar menys per l’impost estatal d’abocament, en reduir les tones tractades i abocades. Així dels 72.000 € inicialment previstos, finalment en 2023 se’n van pagar 31.000 €. Per això, denuncia la responsable valencianista: “El govern del Partit Popular està penalitzant els melianers i les melianeres que estan contribuint als bons resultats que Meliana ja està aconseguint pel que fa a la separació i el tractament dels residus.

Un fet incomprensible i injustificable en disposar de mecanismes objectius i individualitzats per a aplicar bonificacions i reduccions. La paràlisi no s’entén només que per una obsessió malaltissa de boicot a un sistema de recollida, el sistema porta a porta, que dona bons resultats. En any i mig de govern, els populars han sigut incapaços de regular com cal les ordenances fiscals”.

L’augment de la taxa Tamer suposarà un augment del 23% de mitjana en totes les tarifes, que en el cas dels rebuts amb menys consum d’aigua, domicilis en què se suposa que es generen menys residus, suposarà un increment dels 33 € actuals als 40,80 € i dels 103 € als 127,20 € a l’any. A més, la no aplicació de l’ordenança municipal de recollida de residus aprovada en març de 2023 implica que no es pot aplicar la taxa reduïda, en un 20%, que es contempla en totes les tarifes. Això implica, per exemple, que en el cas del rebut normal d’un domicili s’hauran de continuar pagant els 48 € actuals en lloc dels 38,40 € de la taxa reduïda per estar fent un bon ús del sistema porta a porta.