Divendres passat, Compromís per Meliana va tindre coneixement de la comunicació que l’Ajuntament de Meliana va fer a la revista cultural d’àmbit comarcal ‘Espai Carraixet’ perquè retirara els exemplar del núm 23, corresponent a l’hivern, de totes les dependències municipals i que no hi tornara a deixar-ne, segons va dir el representant del govern municipal, Manuel Sacristán, perquè no anaven “en la línia del que ens agrada”.

Davant d’aquest atac a l’expressió cultural, des de Compromís s’ha demanat aquest dilluns mateix, per registre d’entrada, quin òrgan municipal va prendre la decisió, l’accés a l’expedient i el cessament immediat d’aquesta manifestació evident de censura.

Divendres passat, Compromís teníem coneixement per part de la direcció de la revista cultural d`àmbit comarcal, expressada en les seues xarxes socials, que l’Ajuntament de Meliana, per mitjà del seu tercer tinent d’alcalde, Manuel Sacristán, havia comunicat al mitjà de comunicació que retirara de les dependències municipals els exemplars del núm. 23 corresponents a l’edició trimestral de l’hivern i, que, en el futur no hi deixaren més exemplars.

L’explicació donada pel regidor popular fou: “no va en la línia del que ens agrada”. Davant d’això, Joan Orts, portaveu del Grup Municipal Compromís, declara: “Estem davant d’una manifestació de censura de manual i, per això, aquest dilluns mateix hem demanat per registre d’entrada que se’ns comunique quin òrgan municipal ha pres la decisió, l’accés a l’expedient administratiu pertinent i, sobretot, que cesse immediatament aquesta actitud de censura.

Entenem que s’estan vulnerant drets constitucionals molt evidents com ara la llibertat d’expressió i l’accés a la cultura recollits, entre altres, en els articles 20 i 44 de la Constitució espanyola”.

Aquesta decisió incomprensible del nou govern municipal de Meliana del Partit Popular encapçalat per l’alcaldessa Trini Montañana i el portaveu i diputat provincial Pedro Cuesta, està tenint un important ressò mediàtic i de contestació ciutadana a través de les xarxes socials.

Així, el responsable valencianista incideix: “No s’entén de cap manera la decisió sectària de vetar en dependències municipals la presència d’una revista, de distribució gratuïta, de promoció i manifestació cultural i de les festes i tradicions de la comarca de l’Horta Nord, i publicada en valencià, que té una periodicitat trimestral i que fins ara només havia obtingut reconeixements i suport a la seua professionalitat en la tasca de divulgació, sense cap tipus de polèmica”. Estem parlant d’una revista amb sis anys de trajectòria i amb 23 números publicats amb nombroses col·laboracions i reportatges sobre els pobles de l’Horta Nord.

En aquest sentit, el regidor se sorprén perquè: “En el cas dels reportatges publicats sobre Meliana, estem parlant d’icones culturals i patrimonials com ara el mosaic i el palauet de Nolla, la taulellera Bernardo Vidal, el festival Mosaics de Música, el Centre Cultural Rausell, la Ruta de les escultures de carrer, la recentment creada Escola de Música de Meliana o el dedicat al nostre pilotari i esportista professional Víctor Bueno, per exemple”. Estem parlant de reportatges que a Meliana representen i desperten un aclaparador consens social que no mereixen aquesta resposta per part del nou govern.

Finalment, Orts incideix: “Encara és més difícil d’explicar la reacció dels populars, a mena de comunicat explicatiu a través de les seues xarxes socials quan, des de la desinformació més absoluta i amb un dèria malaltissa d’intoxicació, es refereixen a la revista com a ‘pamflet’ o que la publicació ‘ni ens interessa, ni l’hem llegida perquè sabem que és un apèndix més de Compromís’”.

En aquest sentit, ens remetrem a les declaracions de la direcció de la revista en què afirmen que els exemplars d’’Espai Carraixet’, amb una tirada de 3.000 exemplars, es distribueixen regularment en ajuntaments, biblioteques i cases de la cultura de la comarca amb independència del color polític. Un aspecte que també es pot constatar en els reportatges publicats dels diferents municipis.