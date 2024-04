Compromís per Meliana ha traslladat al govern municipal la proposta d’integrar el nou centre de salut previst per la Generalitat amb la zona verda de la plaça de la Llibertat.

El solar oferit per l’Ajuntament a la Conselleria de Sanitat, ubicat entre el c/ Vicent Andrés Estélles i la plaça de la Llibertat, té 1.143,53 m² i confronta a la part est amb un tram de vial i la zona verda de la plaça de la Llibertat que els valencianistes proposen integrar a l’àmbit del nou centre de salut per tal de fer-ne un millor aprofitament i que el nou edifici estiga amablement integrat amb l’entorn urbà.

Com explica Amparo Martí, regidora de Compromís per Meliana: “Gràcies a la nostra gestió des del govern anterior, vam aconseguir que la Conselleria de Sanitat incorporara a la seua planificació la construcció d’un nou centre de salut a Meliana per a garantir l’adequada prestació de la cartera de serveis de sanitat i de salut, alguns de nova creació, prevista pel Govern del Botànic per a un municipi de les dimensions de Meliana, de quasi onze mil habitants en l’actualitat ”.

Al seu dia, es va estar barallant la possibilitat de remodelar l’edifici de l’actual centre de salut per a aconseguir els nous espais i les noves dependències per a oferir un servei adequat, fet que es va descartar per la inversió que calia fer per al poc aprofitament que s’aconseguia. És per això que es va optar per la construcció d’un edifici nou en algun dels solars reservats per l’Ajuntament per a dotacions municipals. Així, en els pressupostos de la Generalitat per al 2023 ja apareixia una inversió plurianual (2023-2025) de 3,8 milions d’euros per a la construcció del nou centre.

El solar que finalment la Generalitat ha considerat el més adequat és l’oferit en la legislatura passada per l’Ajuntament que es troba ubicat entre els carrers Vicent Andrés Estellés, Garrigosa, Glòries Valencianes i la plaça de la Llibertat. Una pastilla rectangular, de sòl de dotació pública d’acord amb el pla estructural urbanístic, amb un total de 1.143,53 m2 d’acord amb l’últim alçament topogràfic. Un solar que confronta a l’est amb un tram de vial i la zona verda de la plaça de la Llibertat.

En aquest sentit, incideix l’edil valencianista: “Compromís hem proposat al govern municipal que s’estudie, conjuntament amb la Conselleria, la possibilitat d’incorporar a la parcel·la de dotació pública el tram de vial i que, per tant, s’integre el futur edifici del nou centre de salut amb la zona verda de la plaça de la Llibertat”. Segons l’organització nacionalista, això permetria fer un millor aprofitament de l’àmbit i que el futur edifici estiguera amablement integrat amb l’entorn d’acord amb la funció sociosanitària que tindrà. Una modificació que ja van començar a valorar des del govern en la legislatura passada.

Per a la representant municipal, la proposta que fem és possible i convenient: “Els metres quadrats que es guanyarien per a la parcel·la pemetrien, alhora, mantindré una part de l’aparcament intel·ligent que hi ha ara mateix, tant per a les persones usuàries del futur centre com per al veïnat; tot i que en el projecte del futur edifici s’hauria de contemplar un aparcament subterrani, almenys per als vehicles del servei sanitari i de la plantilla de professionals que tinga el futur centre”.

Actualment, el solar és un pàrquing molt utilitzat a la zona del centre i amb una clara funció dissuasiva per a evitar el trànsit de vehicles pel nucli històric. Precisament, la incorporació del tram de vial a la parcel·la no afectaria la mobilitat, la circulació i el trànsit per la zona, ja que la bona connexió entre els carrers l’Horta, Glòries Valencianes, Vicent Andrés Estellés, Garrigosa, Joan Fuster i la plaça de la Llibertat es mantindria.Finalment, Martí mostra la seua preocupació amb el retard que el nou govern de la Generalitat del PP i VOX ha aplicat a la planificació de la construcció del nou centre de salut: “Hem vist com la planificació econòmica prevista pel Govern del Botànic per a fer possible el nou centre de salut a Meliana s’ha desdibuixat completament.

Dels 3,8 M€ previstos (2023-2025) en els pressupostos del 2023 aprovats pel govern anterior, ara, en els pressupostos del 2024, la Conselleria del Partit Popular només ha consignat 150.000 €. Això genera molta incertesa respecte de la construcció d’un servei adequat que és essencial per a la ciutadania de Meliana”. Cal recordar que el govern municipal encapçalat per Compromís va impulsar nombrosos projectes de millora dels serveis públics, municipals i autonòmics, a Meliana.

A més del centre de salut, hi ha el nou centre de dia per a persones majors i el nou edifici per al serveis socials municipals, la reforma dels col·legis del Crist i del Mediterrani i la construcció del nou IES La Garrigosa, l’adequació del centre integral de majors o llar dels jubilats, les noves oficines dels serveis d’ocupació de Labora i del SEPE, el pavelló cobert multiusos o el traspàs del conservatori professional de música de Meliana a la Generalitat, per exemple.