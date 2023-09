Aquests dies estem coneixent els efectes devastadors del terratrémol, de magnitud 6,8 en l’escala Richter, que ha sacsejat una àmplia zona del Marroc.

Al sud de la serralada de l’Atles, prop de la ciutat turística de Marràqueix. Amb un balanç provisional de més de 2.000 persones mortes i 2.500 ferides. A més dels incalculables danys material amb moltes cases assolades i infraestructures destruïdes, entre altres efectes.

Per al portaveu de Compromís, Joan Orts: “Més enllà del fet que estem davant d’una catàstrofe molt important. Malauradament entre altres que s’estan produint en altres punts del món i de les quals també estem seguint l’actualitat aquests dies. Cal destacar el fet que a Meliana la comunitat de persones immigrades més important és la marroquina i la catàstrofe ha generat desassossec i preocupació entre molts veïns i veïnes del nostre poble“. De fet, d’acord amb l’últim cens de població, a Meliana viuen 195 persones de nacionalitat marroquina. Que representen el 17,05% del total de residents estrangers al municipi.

En aquest sentit, el regidor explica: “Hem proposat que l’Ajuntament, com ha fet en altres ocasions com ara recentment amb el conflicte a Ucraïna. Canalitze ajuda directa i d’emergència per mitjà de l’ONGD Farmamundi amb què ja s’ha col·laborat“. D’altra banda, també s’ha proposat fer algun tipus d’acte solidari que visibilitze el suport del conjunt del poble de Meliana a les nostres conciutadanes i conciutadans marroquins i la col·laboració amb aquelles iniciatives solidàries que es puguen anar articulant.

Aquests dies s’estan produint les primeres reunions de coordinació entre el consolat a València. Les associacions marroquines al País Valencià i les diferents institucions i ONGD valencianes per a coordinar-ne les accions. Per això, el responsable valencianista ressalta: “És important que l’Ajuntament de Meliana tracte com més pormpte millor aquest tema i, així, poder ajudar a donar una resposta efectiva“.

Cal recordar que l’Ajuntament té una partida pressupostària per a projectes de cooperació que contempla les ajudes d’emergència, d’acord amb el reglament de subvencions municipal. En aquest sentit, Orts conclou: “Per tal d’agilitar la resposta es podria fer ús de la partida actual i, alhora, tramitar una modificació de crèdit per a implementar-la i poder atendre amb normalitat la convocatòria anual de subvencions per als projectes de cooperació internacional”. Una dinàmica que ja s’ha seguit en altres ocasions.