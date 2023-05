Compromís per Alzira aposta pel comerç local i de proximitat

El col·lectiu de Compromís Alzira repartirà en el mercat ambulant dels dimecres 1.200 kg de taronges ecològiques dels camps dels candidats, reivindicant la importància del comerç local per a la vida dels barris i les famílies.

Compromís som la força de la proximitat i la sostenibilitat i, per això mateix, som molt del comerç local.

Amb aquesta acció volem donar suport al producte de proximitat, reivindicant un model de producció i de consum responsable amb els llauradors i comerciants, i sostenible amb el territori, com ja hem comentat en diversos fòrums. Des de Compromís Alzira volem preus justos tant per als productors com per a consumidors, perquè dignificant el camp valencià millorarem la nostra cistella pel que fa a preus i qualitat.

Tanmateix, la importància del comerç local va més enllà del seu vessant econòmic. Dona vida a la nostra ciutat i als nostres barris i, en basar-se en la confiança i el tracte personal, suposa un intangible de gran valor que ens fa millors des del punt de vista no només econòmic sinó també social i comunitari.

A més, contribueix amb impostos, creació de treball i destí dels beneficis a l’economia i benestar de la nostra ciutat i, en un context d’emergència climàtica, representa l’aposta pels circuits curts de comercialització i per una mobilitat sostenible i saludable

Per això apostem per treballar, des de la col·laboració amb el sector comercial, per fomentar, potenciar i dinamitzar el comerç local, afavorir la seua modernització i competitivitat i reforçar-lo dins d’un model de ciutat més amable i de proximitat, buscant la identificació entre el comerç local i els nostres veïns i veïnes. Per eixe motiu, hem de continuar fomentant el comerç local tal com ho estem fent amb Diego Gómez al capdavant de l’Ajuntament: