Compromís per Alzira ha anunciat la seua intenció d’ampliar el parc habitatge natural. I aprovar un pla d’usos per a regular-lo com una de les principals propostes del partit a nivell local. Així ho va anunciar el candidat a l’alcaldia, Alfons Domínguez. Durant la visita a Alzira de la candidata autonòmica, exposant els punts fonamentals per a la conservació i millora del paratge natural.

Des de Compromís es considera necessari implementar el Pla d’Usos del PANAMU que s’ha treballat al ple del Consell del Paratge, de forma consensuada i democràtica. Tractant d’ordenar els usos i donar pautes per millorar la gestió i fer-la més àgil i moderna, evitant discussions polítiques. A més de crear una àrea específica de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Benestar per donar transversalitat a l’assumpte.

Una aposta molt centrada en el medi ambient i la millora substancial dels paratges naturals que alberga la ciutat d’Alzira, així com una reforma de la regulació del seu ús.