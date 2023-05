Compromís per Alzira presenta les propostes en l’àmbit de l’agricultura i de l’alimentació saludable

Compromís per Alzira aposta pel producte valencià perquè és el millor del món i el més saludable

En la nova legislatura trauran un Decret d’alimentació saludable i sostenible als menjadors públics de la GVA. Per tal d’alimentar de forma adequada als xiquets i xiquetes, malalts i majors, i potenciar la producció local.

La consellera d’Agricultura i candidata a les Corts Valencianes, Isaura Navarro; la secretària autonòmica de salut pública, Ofèlia Gimeno i el candidat de Compromís a l’Alcaldia d’Alzira, Alfons Domínguez. Participaren ahir en un acte organitzat per Compromís Alzira on es presentaren les propostes en l’àmbit de l’agricultura i de l’alimentació saludable.

En l’àmbit local, les propostes per a impulsar l’agricultura i una alimentació més saludable i sostenible serien:

• Potenciar el Consell Local Agrari com a òrgan de participació ciutadana, ampliant-lo a un Consell Local Agroalimentari. Amb actors del sector de l’alimentació (indústria agroalimentària, comerços, distribuïdors amb seu a Alzira, consumidors). D’aquesta forma, volem ampliar el vincle que els productors tenen amb aquest sector. Així establir vincles perduts i necessaris per poder recuperar eixe mercat local/regional on treballar preus més justos per a llauradors i consumidors locals.

• Desenvolupar un Pla Estratègic del sector primari, per aplicar de forma adequada la Llei d’estructures. Facilitant el cultiu en comú i les estructures agrupades, per abaixar despeses i ser més eficients en el mercat.

• Desenvolupar el mercat local i comarcal, aprofitant el Pla Estratègic. Amb polítiques de sobirania alimentària i quilòmetre zero al consum i a l’activitat comercial lligada a l’agricultura. Possibilitant als agricultors i agricultores arribar al consumidor de la forma més directa possible, a través del comerç de proximitat, o establit xarxes amb el sector de la restauració i oci. Modernitzar el mercat d’abastos. Potenciar l’actual Mercat municipal, amb empreses agroalimentàries locals i de producció ecològica.

• Crear i dotar de mitjans a un Banc de Terres, per a formar i professionalitzar a joves en el sector agrari, i evitar abandonament de terres de cultiu. Al voltant d’este tema, potenciarem l’agricultura i ramaderia periurbanes de proximitat i ecològiques. Organitzarem jornades d’intercanvi de llavors i crearem un Banc Local de Llavors. Per tal de fer perviure la diversitat de la producció agrícola en les seues diferents variants.

• Donar suport formatiu i assessorament als joves que vulguen incorporar-se a l’activitat agrària o com a autònoms en el sector. Tramitar ajudes a l’emprenedoria o contractació al sector primari.

• Estudiar la creació i potenciació en mercat regional, estatal i europeu d’una marca de qualitat com “NAVELINES DE LA RIBERA”, integrada en la IGP Cítrics valencians. Per tal de diferenciar i valoritzar aquest producte tan nostre, i defendre’l com es mereix al mercat nacional i internacional.

• Desenvolupar l’agrocompostatge, per aprofitar restes de poda i altres subproductes agroalimentaris, i oferir als nostres productors materials fertilitzants de qualitat i més barats.

• Continuar ampliant i facilitant les ferramentes de control biològic, per donar ferramentes respectuoses amb el medi i la biodiversitat, i més barates per al productor. Ampliar tant els mòduls com les espècies a criar, com per exemple, Amblyseius swirskii, depredador de mosca blanca, o Anagyrus, paràsit del cotonet.

• Establir convenis amb la Mancomunitat, la Generalitat o les universitats públiques per a desenvolupar estratègies per a la millora de les condicions del camp i les possibilitats d’afrontar els reptes. Amb millor relleu generacional, i enfocar els convenis a l’estudi d’alternatives de control biològic, fertilització natural o comercialització dels nostres productes.

• Iniciar un Projecte Pilot per a oferir als centres educatius, residències i Hospital i Assistència domiciliària. Menús amb aliments locals i ecològics, produïts a Alzira o la Ribera, com recomana el Pacte Verd Europeu o el nostre II Pla Valencià de Transició Agroecològica.

• Estudiar mesures per evitar el malbaratament de menjar al menjadors públics, i col·laborar amb els privats, per ampliar-lo.

• Dissenyar una Escola agrària amb formació no reglada, col·laborant amb IDEA, l’Escola Experimental Agrària de Carcaixent i la Generalitat, per a formar joves i autònoms del sector primari i la indústria agroalimentària. Potenciarem la càtedra Clau-IDEA per fomentar la transferència de coneixement R+D+I en el sector agrícola.

• Dissenyar un projecte Pilot amb “ramat bomber”, per fer feines de prevenció d’incendis, i al temps valoritzar una activitat en franc retrocés.

• Estudiar junt amb ALZICOOP els accessos per arribar al polígon de Materna, i poder ampliar així el caixer el barranc de la Casella.

• Ajudar i facilitar cursos per adaptar-nos al quadern digital europeu.