Els regidors de Compromís s’han reunit hui a Carcaixent amb la diputada, Dolors Gimeno.

També ha assistit a l’encontre Ivà Bonet, membre de la coalició. Per tal de tractar temes com: la reforma de Julià Ribera o la compra del convent d’Aigües Vives.

En la reunió de treball, primerament, s’ha abordat la reforma l’eix Julià Ribera – Sant Francesc d’Assís. Els regidors municipals han informat Dolors Gimeno de les últimes notícies referents a este projecte i la possibilitat de finançar-lo, en part, amb el Pla d’inversions de la Diputació de València.

Així mateix, han trasllat el contingut de la reunió mantinguda per l’alcaldessa de Carcaixent amb els representants del comerç local. El passat mes de novembre i el compromís adquirit de començar les obres a partir del mes d’abril de 2024.

En una visita in situ Dolors Gimeno i Ivà Bonet han pogut vore, de primera mà, l’estat del carrer, així com la necessitat urgent de la seua reforma pel perill de col·lapse. Després de vora 100 anys, l’eix Julià Ribera – Sant Francesc d’Assís pateix un desgast evident que ve motivat, principalment, pel pas intens de vehicles pesats i pel deplorable estat de les conduccions de sanejament.

Compromís per Carcaixent farà seguiment permanent

Segons Enric Casassús, portaveu local: «tot el poble és coneixedor del mal estat del carrer i vol que s’arregle. És una reclamació que l’Ajuntament de Carcaixent ha d’atendre. I s’ha d’encarar, com ho feren els nostres predecessors en la corporació municipal, amb visió de futur i fent ús de tots els avanços que la tècnica ofereix. Un projecte adaptable i versàtil, aprovat per l’anterior govern Compromís-PSOE en la sessió plenària d’abril de 2023».

Compromís per Carcaixent farà seguiment permanent d’este assumpte per a què s’execute, a ser possible i tal com es va comprometre l’equip de govern, en passar les Falles de 2024.

També tractat la situació del convent d’Aigües Vives i la informació de la venda del cenobi a un empresari de la Ribera. Cal recordar que Compromís per Carcaixent va demanar públicament que la Generalitat exercira el dret d’adquisició preferent sobre este immoble. Segons Enric Casassús: «estem preocupats pel silenci posterior a la notícia de la compra del convent d’Aigües Vives. No deixa de ser preocupant. Compromís seguirà defensant la conservació del monestir, declarat Bé d’Interés Cultural».