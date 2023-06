Compromís per Carcaixent no presentarà candidat propi a l’alcaldia

Tampoc formarà part de cap pacte de govern

Compromís per Carcaixent va traure 1.785 vots i quatre regidors en les eleccions locals del passat 28 de maig. Passem de ser el grup majoritari amb sis regidors i l’alcaldia a ser la tercera força mes votada.

L’aritmètica dels resultats, tenint en compte el perfil ideològic i programàtic de totes les forces polítiques que han obtingut representació a l’Ajuntament de Carcaixent. Impedix que es puga formar un govern de progrés amb una mínima estabilitat.

El poble de Carcaixent ha decidit, de forma democràtica i legítima, que el paper de Compromís ha de ser el control i l’oposició al govern que es forme a partir del dia 17 de juny. I en eixa tasca ens trobaran durant esta legislatura.

El treball d’oposició de Compromís

El treball d’oposició de Compromís, lluny de les experiències viscudes en les darreres dos legislatures i, per damunt de tot, en pro de la convivència, serà dialogant, constructiva i lleial amb el govern municipal i, sobretot, esperem que molt útil per a la ciutadania de Carcaixent. Amb tot, una de les pretensions més importants del grup municipal és i serà no fer necessària la presència de les forces més reaccionàries al sí de l’equip de govern.

Per tot això, els regidors i regidores electes de Compromís per Carcaixent, volem manifestar les consideracions següents:

Primer. Compromís per Carcaixent no presentarà Enric Casassús com a candidat en la votació per a l’elecció de l’alcalde en el Ple del dissabte 17 de juny.

Segon. Tampoc donarem suport a qualsevol altra candidatura que es puga presentar en la sessió plenària de constitució de la corporació. Per tant, el nostre vot serà en blanc.

Tercer. Compromís per Carcaixent no formarà part de cap negociació i/o pacte per a conformar el govern municipal.

Quart. Des del primer moment, l’actuació de Compromís serà de màxima responsabilitat amb els interessos municipals. Sense que esta s’entenga ni com un xec en blanc a favor del futur govern, ni com a la més mínima contribució a la ingovernabilitat de l’Ajuntament de Carcaixent.

Cinqué. El suport de Compromís a qualsevol iniciativa o proposta del pròxim equip de govern, siguen quins siguen els grups municipals que l’integren, bé siga amb el vot a favor o l’abstenció, haurà de ser coherent amb el nostre programa electoral i amb la nostra visió d’entendre la política, tot en benefici del benestar general i del progrés col·lectiu.

Enric Casassús

Rosa Nicolau

Salva Sellens

Laura Ruiz

Regidors electes de Compromís per Carcaixent