El col·lectiu de Compromís per Guadassuar ha presentat a Salvador Montañana Sanz com a candidat a l’alcaldia a les eleccions municipals del proper 28 de maig. El candidat aspira a revalidar la majoria amb més força. Ja que asegura que ara compta amb una major experiència en la política local després de dues legislatures al capdavant del govern. Des del partit destaquen la seua gestió durant la pandemia així com la liquidació del deute heretat.

També destaquen una forta inversió en un nou Centre de Dia Municipal, la compra del Patronat i del Trinquet i la constitució del nou aulari de l‘IES Didin Puig per mitjà del Pla Edificant. El partit ja ha fet publiques les persones que formarán parat de l’equip de govern de Salvador Montañana i poden ser consultades a les seues xarxes i página web.