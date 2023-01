La pròxima setmana Compromís per l’Alcúdia decidirà en una Assemblea, oberta a militants, simpatitzants i a tota persona que vulga participar, la persona que encapçalarà la llista per a les eleccions municipals del mes de maig, així com els candidats que l’acompanyaran en els primers llocs de la candidatura. En l’Assemblea participaran les regidores de Compromís en la present legislatura Vero Roig i Mercé Sampedro.

La proposta de candidatura està elaborada per la Comissió Electoral de Compromís en base a les propostes realitzades pels afiliats i afiliades de Compromís.

En l’Assemblea Oberta també es debatran les línies bàsiques del programa electoral. Un programa que ja s’esta elaborant en 5 grups de treball distints que abarquen les distintes àrees municipals.

Per altra part, el proper 23 de febrer el diputat del Congrés Joan Baldoví. Que presumiblement encapçalarà la candidatura a President de la Generalitat en les pròximes eleccions autonòmiques. Participarà en un acte a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia. Aquest acte servirà de presentació de la persona candidata a l’alcaldia de l’Alcúdia en les pròximes eleccions, així com de les persones que l’acompanyaran en els primers llocs de la llista municipal.