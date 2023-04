Compromís per l’Alcúdia denuncia a l’Ajuntament per incomplir la llei electoral

El govern municipal de l’Alcúdia composat per membres del PSPV ha realitzat publicacions mitjançant les xarxes socials oficials de L’Ajuntament.

El partit polític Compromís per l’Alcúdia ha denunciat aquests fets com un atemptat contra la llei electoral , la qual no permet realitzar anuncis oficials del partit governant en època electoral