Recentment, l’Ajuntament de l’Alcúdia va establir un preu de 60 euros per l’Escoleta de Pasqua. Un preu que, encara que és el que apareix en l’ordenança, considerem excessiu, tal i com ens han manifestat diverses famílies interessades en l’activitat.

Això suposa una despesa important per les famílies, a més de que pot tindre com a conseqüència la reducció en l’assistència a aquesta activitat per part d’alguns menuts i menudes del nostre poble. Compromís va sol·licitar que es rebaixara el preu, però se’ns va contestar que és el que fixa l’ordenança.

Per altra part l’ordenança no contempla el cas de l’assistència de germans de la mateixa família per a les escoles d’estiu, de Pasqua o de Nadal, que sí es contempla per a l’assistència a la ludoteca municipal, que redueix el preu en un 50% a partir del segon fill o filla.

Mentre que la tarifa per a l’Escola de Pasqua organitzada per l’Ajuntament de l’Alcúdia té un preu de 60 euros, hem pogut comprovar un preu sensiblement inferior en altres casos semblants de la comarca, que possibiliten una major assistència, com han sigut els casos d’Alginet, Carlet, Algemesí o Alzira, entre d’altres.

Cal tindre en compte que el preu fixat en l’ordenança per les escoletes de nadal o de pasqua és de 60 euros, per xiquet o xiqueta, i la d’estiu oscil·laria entre 160 o 200 euros segons la duració que tinguera.

Es per això que Compromís ha presentat una moció per modificar l’ordenança, reduint el seu preu en un 50% i establint bonificacions per a germans i famílies nombroses i monomarentals.