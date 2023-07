L’Ajuntament de Meliana ha celebrat el ple d’organització en què s’ha donat compte de les delegacions de les tinences d’alcaldia i les àrees de gestió entre els diferents regidors i regidores del Partit Popular. La composició de la Junta de Govern, que se celebrarà totes les setmanes. La periodicitat mensual dels plens ordinaris; la representació de l’Ajuntament en els òrgans municipals i supramunicipals i el règim retributiu de la corporació.

Per al portaveu de Compromís, Joan Orts: “Va cridar molt l’atenció el fet que en un ple tan important com aquest. En què s’estructura el funcionament i la dinàmica del govern de l’Ajuntament per als pròxims quatre anys. L‘alcaldessa Trini Montañana no donara cap explicació de les diferents decisions que ha pres i per què les ha preses. Simplement es va limitar a donar la paraula al secretari perquè llegira les diferents resolucions o acords sense cap explicació afegida”. La dinàmica en cada punt de l’ordre del dia fou la mateixa: l’alcaldessa simplement llegia el punt de l’ordre del dia i li passava la paraula al secretari perquè llegira l’acord, res més.

El punt amb més debat fou el de les retribucions de la corporació. Compromís va posar en evidència l’establiment de jornals encoberts per a l’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde. Amb un augment desmesurat de les assistències als òrgans col·legiats, en algun cas de més del 200%.

Així, explica el regidor valencianista: “Trini Montañana, només amb l’assistència al ple i a les quatre juntes de govern que se solen fer al mes ja s’assegura un jornal mínim de 1.800 €. Que en serà prou més en funció de les comissions informatives que presidisca o a què assitisca, i dels òrgans de representació en què participe. Així, fàcilment podria arribar als 2.500 € al mes”. Una cosa semblant passa amb Pedro Cuesta, primer tinent d’alcalde, que podria cobrar al voltant dels 1.700 € al mes.

Per fer-ho possible, el Partit Popular ha aprovat un increment molt considerable de les presidències dels òrgans de govern. Així, la presidència d’un ple passa de 160 € a 400 €; la de la Junta de Govern, de 110 € a 350 €. La d’una comissió informativa, de 110 € a 250 €, o l’assistència de la resta de membres a la Junta de Govern, de 110 € a 200 €, entre altres augments.

El portaveu valencianista parla de jornals encoberts per la raó següent: “Tant Trini Montañana com Pedro Cuesta mantindran els seus llocs de treball, ara a l’Ajuntament de Tavernes Blanques. On tindran la dedicació exclusiva i d’on rebran els jornals corresponents complets, i alhora cobraran aquestes quantitats considerables de l’Ajuntament de Meliana”.

Els dos, d’acord amb l’Estatut dels treballadors i l’Estatut bàsic dels empleats públics (Ebep). Podrien demanar la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Meliana amb reserva. Per excedència o serveis especials, del seu lloc de treball, tal com feu l’alcalde anterior, Josep Riera.

Cal recordar que els regidors i les regidores de l’Ajuntament poden ser retribuïts per indemnitzacions o assistències als òrgans col·legiats com serà el cas de l’alcaldessa. El primer tinent d’alcalde i l’únic regidor del govern que està jubilat i cobra la pensió corresponent. El de Policia i Protecció Civil; o per mitjà de contracte. Com en el cas de la resta dels set regidors i regidores populars, que tindran una dedicació del 40% (15 hores setmanals) sobre un jornal brut anual de 28.212,96 €. És a dir, 940,43 € al mes. En conjunt, incideix el regidor de Compromís: “D’un cost anual de les retribucions per al conjunt de la corporació fins ara d’uns 140.000 € passaríem, amb el mateix nombre de membres del govern (10). A uns 180.000 € de cost anual, una diferència de 40.000 € que la alcaldessa no ha explicat de quines partides pressupostàries traurà o reduirà”.

Finalment, Orts també es refereix a l’organització que l’alcaldessa ha fixat i que no ha explicat: “Hi ha aspectes que Compromís considerem poc funcionals. Com ara que l’àrea de Foment Econòmic estiga totalment trossejada entre cinc regidors i regidores diferents”. Tampoc s’entén que se separen les àrees de Dona i Igualtat. També amb responsables diferents; i no han explicat per què es crea una Regidoria de Bous fora de la Regidoria de Festes i, en canvi, no s’ha creat una de Falles, per exemple. “L’alcaldessa no ha explicat eixes distincions”, insisteix.