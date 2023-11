L’Ajuntament de Meliana ja ha adjudicat les obres d’urbanització dels carrers Aragó i Providència impulsades pel govern anterior dins del Pla d’inversions de la Diputació 2022-2023.

Tindran un cost de 604.305,46 € i la duració prevista és de set mesos.

L’Empresa adjudicatària és BECSA,SA. Es tracta de la primera fase de reurbanització de l’àmbit entre el carrer la Garrigosa i el carrer Calvari.

Com explica l’exalcalde i exregidor d’Urbanisme, Josep Riera: “Entre els diferents projectes d’urbanització planificats en la legislatura anterior hi ha la reurbanització del carrer Aragó i el seu àmbit.

Un vial important de circumval·lació per la part est del nucli urbà que encara no està urbanitzat com cal”. A més del carrer Aragó, al seua tram comprés entre la rotonda del carrer la Garrigosa i l’avinguda Corts Valencianes. Aquesta primera fase també inclou refer el carrer Providència, un dels carrers històrics del municipi. Que necessita una actuació integral des del clavegueram mateix i en tots els subministraments. A més, el projecte aprovat inclou actuacions, en fases posteriors. Tant al carrer Cervantes com al pla del Calvari per a la seua adequació al Pla general d’ordenació urbana.

Es tracta d’una actuació que s’havia inclòs dins del Pla d’inversions de la Diputació 2022-2023. Que tindrà un cost de 604.305,46 € i una duració prevista de set mesos. L’empresa adjudicatària entre les cinc ofertes presentades ha sigut BECSA, SA. L’anterior responsable detalla alguns dels aspectes previstos en el projecte. “La urbanització té molt en compte donar resposta a les necessitats de millora en el clavegueram i als aspectes de seguretat viària, mobilitat i accessibilitat”.

Així, s’adequa la connexió amb el carrer Mestre Serrano, l’accés i la seguretat amb el traçat de la ciclovia de l’Anell Verd Metropolità i la plataforma única de la calçada del carrer Providència. En aquest cas, amb prioritat per als vianants i el veïnat. Una circulació reduïda i on no es podrà aparcar per a garantir els espais d’acord amb la normativa vigent.

L’aparcament està previst a la part de darrere de l’IES la Garrigosa i al carrer Aragó. En una fase posterior, hi ha prevista una nova zona d’aparcament. Amb més de cinquanta places, en la reurbanització del pla del Calvari en la seua confluència amb el carrer Viver. Tot aprofitant el solar de propietat municipal que ja hi existeix i, en part, fa les funcions.

A més d’aquest projecte d’urbanització, l’equip de govern anterior també va adjudicar la redacció de la prolongació de l’avinguda Corts Valencianes. Que ha de permetre la reordenació i la millora dels accessos al municipi per l’est. Tot tenint en compte que s’hi troba el poliesportiu municipal, el CEIP El Crist i la zona per al nou IES La Garrigosa. Dins de la planificació del Pla Edificant. Totes aquestes actuacions s’han planificat d’acord amb el Pla urbà d’actuacions municipals (PUAM) i el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), redactats en la legislatura anterior.