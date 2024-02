El Grup Municipal de Compromís per Meliana ha traslladat a l’alcaldia diferents propostes d’actuació a incloure en el Pla obert d’inversions aprovat per la Diputació de València per al període 2024-2027.

Es tracta d’inversions impulsades en la legislatura anterior de les quals l’Ajuntament ja té els projectes redactats per a poder executar-les.

Meliana disposarà de poc més d’1,8 M€ que, des de Compromís, proposen complementar amb la incorporació del romanent de tresoreria resultant de la liquidació dels pressupostos del 2023, que es preveu positiva.

El passat 2 de febrer es publicava en el BOP l’aprovació inicial del Pla obert d’inversions de la Diputació de València per al període 2024-2027 on, entre altres, es detallava la quantitat d’1.818.907,92 € corresponent a Meliana.

És per això que, per tal d’iniciar el debat corresponent al si de l’Ajuntament, Compromís ha traslladat a l’alcaldia diferents propostes d’inversió. Com explica l’exalcalde de Compromís i exresponsable municipal d’Urbanisme, Josep Riera: “En la legislatura passada es va fer un treball intens de planificació i de programació d’inversions en diferents àmbits de la gestió municipal i, en molts casos, es disposa ja dels projectes necessaris per a la seua execució.

De fet, en alguns casos ja s’estan executant les primeres fases”. És el cas de la reurbanització dels carrers Aragó, Providència, Cervantes i Calvari, dels quals s’està executant la primera fase amb càrrec al Pla d’inversions 2022-2023 i que compta amb dos fases més que es podrien executar.

És també el cas de la prolongació de l’avinguda Corts Valencianes que milloraria els accessos a Meliana i, especialment, al CEIP El Crist, al poliesportiu municipal i al futur centre nou per a l’IES La Garrigosa. Aquests dos projectes, juntament amb el de la millora hidràulica i adequació del camí del Barranquet, complirien el 10% del total del pla que s’ha de destinar al cicle integral de l’aigua.

Respecte del 10% que s’ha de destinar a actuacions en parcs i jardins, es troba en execució la primera fase de la millora dels parcs del nord, també dins del Pla d’inversions 2022-2023, però el projecte contempla dos fases més que també es podrien executar.

El pla també vincula un 10% a inversions en instal·lacions esportives. En aquest sentit, l’exmandatari recorda: “El govern anterior ja vam fer un esforç inversor molt important per a la construcció del nou pavelló cobert, el canvi de la gespa del camp de futbol, la compra dels terrenys esportius que faltava adquirir o les millores al carrer de pilota i al frontó, entre altres. Però també vam deixar redactat el projecte per a la construcció d’una canxa de pilota de la modalitat frare valencià que es podria incloure en el Pla obert”.

El projecte es va presentar a les convocatòries de la Generalitat del 2022 i 2023, però no es va incloure per esgotament del crèdit de la línia de subvenció. Un projecte que també es podria continuar presentant a aquesta convocatòria o a l’anunciada per la Diputació específica per a trinquets.

Altres projectes de què disposa l’Ajuntament són la nova fase de rehabilitació del palauet de Nolla que es va presentar a la convocatòria del 2023 del Pla Conviure de la Generalitat, que tampoc es va incloure per esgotament del crèdit de la línia de subvenció, o el projecte de millora de la zona comercial del municipi entre els eixos de l’avinguda Santa Maria i els carrers Rei en Jaume i Tomàs Trénor.

Finalment, Riera conclou: “En el 2015, quan nosaltres vam arribar al govern a l’Ajuntament només es disposava d’un únic projecte fallit de pavelló cobert que vam haver de tornar a redactar de nou. En canvi, ara, el nou govern té a l’abast nombrosos projectes per tal que la transformació de Meliana continue i no es pare”.

A més, tots aquests projectes estan inclosos en el Pla urbà d’actuació municipal (PUAM) o en el Pla de mobilitat urbana i sostenible (PMUS), documents estratègics i de planificació redactats en l’etapa anterior. Pel que fa al finançament necessari per a l’impuls d’aquests projectes, a més del Pla obert d’inversions, Compromís proposa incorporar el romanent de tresoreria resultant de la liquidació dels pressupostos del 2023, que es preveu positiva.