La formació ultra titlla el col·lectiu LGTBI de ‘basura rastrera’ i ataca el primer regidor trans de la història d’Espanya. Guillem Montoro, número 19 en la candidatura de Compromís

El col·lectiu de Compromís per Paiporta exigeix a la formació d’ultra-dreta, VOX. Que retire d’immediat el vídeo publicat en les seues xarxes socials en què es propaga un gravíssim missatge d’odi contra el col·lectiu LGTBI en general, i contra el seu candidat i ex-regidor, Guillem Montoro, en particular.

En concret, el candidat de VOX a l’alcaldia de Paiporta, Daniel Furió. Qualifica el col·lectiu LGTBI de ‘basura rastrera’, al mateix temps que intenta desacreditar la condició de persona trans de Guillem Montoro. Número 19 en la candidatura de Compromís per Paiporta, i ex-regidor d’Igualtat, de Benestar Social i de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta.

Aquestes greus afirmacions s’han produït en un acte electoral, davant militants de la formació d’extrema dreta. Aquest 4 de maig, en un acte en què Furió, que ja ha assetjat en xarxes socials a altres membres de l’equip de govern de Compromís per Paiporta. Estava acompanyat per la síndica ultra a les Corts, Ángeles Criado, i per la número 3 en la llista local, Marta Hernando.

Alcem la veu davant els atacs ultres i les agressions

El primer tinent d’Alcaldia, regidor d’Hisenda i candidat de Compromís, Pep Val, ha afirmat que «alcem la veu davant els atacs ultres i les agressions. En aquest cas, i de moment, verbals, contra el nostre company, Guillem Montoro, un pioner i un emblema d’una Paiporta inclusiva». Compromís per Paiporta «no tolerarem els atacs contra el col·lectiu LGTBI, vinguen d’on vinguen».

Val ha expressat tota la seua solidaritat amb Guillem Montoro i amb el col·lectiu de persones LGTBI, de Paiporta i d’arreu del País Valencià i d’Espanya: «Paiporta és un poble acollidor, inclusiu, que avança cap a la igualtat. Que respecta i valora la diferència, i que no comparteix l’odi que expressen els intolerants de VOX».

Compromís per Paiporta, a més, fa una crida a totes les forces polítiques paiportines i de la corporació municipal. Per a que es comprometen a «mantindre al marge de la vida social i política local als intolerants i als que sols entenen el llenguatge de l’odi».

Especialment, Val ha reclamat el pronunciament públic del Partit Popular. Que és qui, com ja ha expressat per activa i per passiva, «regalaran les claus de l’Ajuntament als ultres de VOX en cas que els donen els números per a governar junts», ha conclòs Val.