Compromís per Paiporta intensificarà l’aposta pel comerç local amb més ajudes i el concepte ‘Ciutat 15 minuts’

La candidatura de Pep Val es compromet per escrit a aplicar mesures que promoguen encara més el consum en els negocis de proximitat. n una trobada dins de la ronda amb entitats, associacions i col·lectius de cara a les eleccions del 28 de maig

Compromís per Paiporta i l’Associació de Comerç de la localitat (ACOPA) s’han reunit recentment. Dins de la ronda de trobades que celebra la candidatura de cara a la recollida de propostes i la presentació de projectes per a la nova legislatura.

El primer tinent d’Alcaldia, regidor d’Hisenda i candidat de Compromís per Paiporta, Pep Val, i la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç i número tres de la llista, Olga Sandrós, s’han reunit amb representants d’ACOPA.

A petició de l’associació, Compromís per Paiporta ha signat un document que deixa per escrit el suport a les mesures proposades per ACOPA de cara a la pròxima legislatura.

‘Ciutat 15 minuts’

D’una banda, el document suposa una aposta pel concepte ‘Ciutat 15 minuts’. Una filosofia de planificació urbana en què totes les necessitats, incloses l’educació, el treball o les compres es troben a 15 minuts passejant o menys. Suposa un impuls transversal a la proximitat i allò local des de totes les polítiques municipals

D’altra banda, el document compromet a destinar més recursos a ACOPA per a les seues campanyes de fidelització d’associats i de foment del consum en comerços locals. El tercer punt fixa com a objectiu prioritari consolidar les ajudes establertes enguany per a la rehabilitació de façanes. A més d’establir-ne de noves per a la continuïtat empresarial, per tal de prevenir el tancament de negocis.

Per al candidat de Compromís per Paiporta, Pep Val, «el foment del comerç local és un punt central en tota la política econòmica que ha guiat al govern els últims 8 anys. I ho continuarà sent en el futur, ja que els negocis locals creen llocs de treball de qualitat. Reverteixen els seus beneficis al poble, són l’alternativa més sostenible i ofereixen un tracte personalitzat i més humà».

Mai com els últims anys s’havia apostat de manera tan decidida pels comerços locals

Val ha posat en valor les polítiques portades a terme per Compromís al llarg de dos legislatures. «Mai com els últims anys s’havia apostat de manera tan decidida pels comerços locals. Fins i tot en pandèmia, quan es varen destinar 900.000 euros en subvencions per a mitigar els efectes de la crisi de la Covid-19 entre les ajudes autonòmiques i les locals». Ha afegit Val, que ha conclòs que «complirem amb els compromisos adquirits amb ACOPA com a entitat que representa un sector clau per al creixement econòmic de Paiporta».

Per la seua banda, la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós. Ha afegit que «una associació de comerç més forta, amb més socis i més activa redunda de manera molt positiva en l’economia paiportina. Però també en la vertebració del poble i dels barris, en el suport a les persones majors i en la sostenibilitat».