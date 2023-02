El Grup Municipal Compromís aposta per situar dependències específiques de l’Àrea d’Igualtat a la vivenda de tres plantes comprada recentment pel consistori gràcies a la bona gestió econòmica



El Grup Municipal Compromís per Paiporta ha registrat este dilluns una moció. Per a instar a la resta de grups municipals a que es pronuncien a favor de la ubicació de la Casa de la Dona de Paiporta a l’edifici històric adquirit recentment per l’Ajuntament. Gràcies al superàvit i la bona gestió econòmica dels últims anys.



En el text, el primer tinent d’Alcaldia, regidor d’Hisenda i portaveu de Compromís per Paiporta, Pep Val, reivindica que. «Cal ressaltar el gran esforç que s’ha fet per aquesta corporació amb la creació d’una Regidoria d’Igualtat. Amb polítiques d’atenció i promoció de la igualtat real. A més defensa dels drets de les dones i col·lectius LGTBI. Accions que han anat creixent any rere any i que, a hores d’ara, necessiten d’unes dependències específiques».

Realització del projecte de rehabilitació de l’edifici

Val afegeix que, una vegada adquirida la propietat, «és urgent la realització del projecte de rehabilitació de l’edifici. Conservant totes les seues característiques arquitectòniques rellevants. És bàsic decidir la seua destinació per tal d’encomanar el projecte de rehabilitació amb les necessitats energètiques i d’accessibilitats que la normativa dispose».



En este moment, ha afegit el candidat a l’alcaldia per Compromís per Paiporta. «Podrem accedir a la sol·licitud de les obres de rehabilitació en les diferents línies de subvenció de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica».



Per tot això, la moció demana el suport dels grups per a «destinar l’edifici a Casa de la Dona, amb sales d’exposicions i reunions que permetran promoure la seua visibilització i promoció de les polítiques d’igualtat durant tot l’any. A més de despatxos i dependències que permeten l’atenció individual en casos necessaris».



Un lloc obert, continua el text, «per a l’organització d’activitats municipals i disponible per a les associacions locals per a reunions i activitats».

Així mateix, el text insta a «realitzar la contractació urgent del projecte de rehabilitació de l’edifici amb aquest objectiu. A més que es tinguen en compte els informes tècnics de les necessitats bàsiques del servei amb els espais disponibles, a més de presentar les sol·licituds per al seu finançament amb fons europeus o altres línies de subvenció de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica».