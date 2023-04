L’esdeveniment se celebrarà el 22 d’abril. Comptarà amb la participació d’entitats protectores i la presència de la síndica a les Corts, Cristina Rodríguez. Que explicarà la nova Llei valenciana de benestar animal

La localitat de Paiporta es prepara per a acollir una nova Fira Animalista. Organitzada per Compromís per Paiporta, i que tindrà lloc el pròxim 22 d’abril a la plaça Major de la localitat.

L’esdeveniment comptarà amb stands informatius d’una desena d’entitats protectores dels animals i sense ànim de lucre. A més de la síndica de Compromís a les Corts, Cristina Rodríguez. Que explicarà al detall la nova Llei valenciana de Benestar Animal, i l’advocat especialitzat en benestar animal, Eloi Sarrió.

Ciutadania preocupada pel benestar animal

Per al candidat a l’alcaldia i portaveu de Compromís per Paiporta, Pep Val, «es tracta d’una magnífica ocasió per a trobar-nos i reunir-nos amb aquella ciutadania preocupada pel benestar animal. Per a entendre el nou marc legal que regeix aquesta matèria i per a conéixer de primera mà el treball voluntari que porten a terme centenars de persones des de les protectores de la comarca».

Pel moment, han confirmat la seua presència a la Fira Animalista SPAB Proteora de Burjassot. Petjades Trobades, Mundo Gatero, SOS Peludetes Torrent, Asociación de Paqueños Felinos (APF). El Rebrot de la Vida, SOS Perros Abandonados, Una Mano Para Una Pata, LoveCats. Som La Llar del Gat, colonia felina de Rafelbunyol i Escudos Protectores.

La Fira Animalista de Paiporta se celebrarà el dissabte, 22 d’abril, a la plaça Major, entre els 11 i les 14.00 hores. L’esdeveniment s’enfoca com obert a totes aquelles persones que vulguen acudir per a informar-se de com col·laborar amb entitats que. De manera voluntària i desinteressada, tenen cura d’animals i mascotes abandonades o amb dificultats per a trobar famílies d’acollida o adopció.

Paiporta lliure de maltractament animal

Compromís per Paiporta aposta per promoure una convivència respectuosa amb els animals. Per això, vol donar veu i espai a una desena d’entitats animalistes de la comarca de l’Horta Sud i més enllà, així com donar a conéixer els detalls d’una Llei de benestar animal que és la més avançada de l’Estat.

«Amb Compromís a l’alcaldia, la ciutadania de Paiporta pot tindre la garantia absoluta que Paiporta serà un poble lliure de maltractament animal. Hem de superar temps passats i acceptar que la societat ha avançat i el maltractament animal no pot ser utilitzat com un espectacle en una societat moderna», ha afegit el candidat.