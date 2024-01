L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, la portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó i la diputada de Compromís i portaveu d’agricultura a les Corts, Paula Espinosa, les han presentades hui a Alzira.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, la portaveu de Compromís al Congrés, Àgueda Micó i la diputada de Compromís i portaveu d’agricultura a les Corts Valencianes, Paula Espinosa, han presentat a Alzira la proposició no de llei amb què se reclama al Consell i al govern central una sèrie de mesures que haurien d’aplicar-se de manera urgent per a fer efectiva la protecció de la citricultura valenciana.

Com explica Espinosa “defendre este sector tan important per a la nostra economia no pot quedar-se en meres declaracions, s’han de realitzar accions concretes amb valentia des de les distintes administracions. L’any 2024 ha començant colpejant durament el sector dels cítrics valencians. La recent arribada al port de Castelló d’un enviament que contenia prop de 3.000 tones de taronges egípcies en plena campanya de cítrics valencians així ho certifica.”

Les importacions de taronges egípcies han experimentat un alarmant augment des de 2014, arribant a xifres rècord en 2023 amb un total de 487.753 tones importades (gener-setembre). Este increment suposa un 109,1% més respecte a l’any anterior i un 84% en comparació amb la mitjana dels cinc anys anteriors. A més estes importacions estan comportant alertes sanitàries greus que revelen la necessitat d’extremar les precaucions per a evitar l’entrada de plagues que podrien tindre conseqüències devastadores per a les nostres plantacions.

Àgueda Micó ha explicat que “les bonificacions en les taxes portuàries aplicades als cítrics importats de tercers països (bonificacions del 40% al Port de Castelló i 30% al port de València) estan provocant molta incertesa i inquietud entre les persones que viuen i treballen dels cítrics al nostre territori. Malgrat açò, tot fa preveure un augment considerable en les importacions durant l’any 2024 per part d’empreses comercials espanyoles.

Tot apunta que les repercussions per als citricultors valencians seran dramàtiques donat que molt probablement, veuran disminuïts els preus dels seus productes o, en el pitjor dels casos, hauran d’enfrontar-se a la impossibilitat de vendre les seues collites a causa d’un augment no justificat de la competència”.

En este aspecte, cal recordar, tal i com ho fan diverses organitzacions agràries valencianes, que les empreses poden utilitzar-lo, com així han fet anteriorment, com una eina de pressió per tal de dur els preus a la baixa en la negociació dels contractes de compravenda.

Per a fer front a esta situació Compromís proposa un increment de les inspeccions i els controls a les empreses citrícoles importadores per tal d’evitar la presència en cítrics importats de qualsevol plaga o malaltia procedent de les importacions de cítrics de tercers països en plena campanya citrícola valenciana.

“Així mateix – ha afegit Micó- s’han de realitzar inspeccions dirigides a evitar la reexpedició amb una etiqueta de procedència de la fruita que no es corresponga amb la realitat”.

Compromís també reclama a les Autoritats Portuàries de Castelló i València la revocació de les bonificacions de les taxes portuàries als cítrics procedents de països amb presència de plagues o malalties de quarantena.

S’insta també al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a defensar al si del Consell de la Unió Europea l’aprovació de mesures que eviten l’entrada de plagues procedents dels productes importats des de tercers països.

Per la seua banda, l’alcalde, Alfons Domínguez ha reivindicat que “la importància de l’alimentació és vital, per aixó és una qüestió estratègica de l’agricultura de la nostra comarca. Considerem que és fonamental la defensa dels productors i productores valencianes i la defensa d’una alimentació saludable i sostenible”.

Així mateix mesures que eviten el dumping ambiental i econòmic que es desprén dels Tractats Comercials Internacionals entre la Unió Europea i tercers països. “Uns tractats que en molts casos entren en contradicció amb el pilar prioritari de la Unió Europea de fer front al canvi climàtic i mitigar els seus efectes, així com amb les polítiques i les estratègies de sostenibilitat”, ha conclòs Alfons Domínguez.