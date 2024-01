El portaveu de la coalició valencianista a Catarroja, Martí Raga, ha presentat al ple de l’Ajuntament, que es celebrarà el pròxim dijous 25 de gener

Una moció exigint la paralització de les obres del Port de València, la valoració de la reversió del dic nord i l’estudi d’alternatives per la ubicació de la Zona d’Activitats Logístiques.

L’escrit inclou també una petició de crida als responsables de la gestió territorial perquè vetllen per la ciutadana i no pels interessos particulars d’empreses privades.

L’ampliació del Port de València es portarà endavant amb una estudi d’Impacte Ambiental (DIA) de l’any 2007, que ni tan sols avaluava el projecte actual que ha sigut modificat respecte de l’original. La regressió de les platges de València durant els últims anys ha evidenciat l’impacte negatiu que el Port i el canvi climàtic están tenint sobre el territori.

Si el cordó dunar de les platges del Sud desapareix, l’aigua de la mar arribarà a l’Albufera i si l’aiguamoll es salinitza s’acaba el cultiu de l’arròs i tot el sistema econòmic que este producte genera i que afecta directament a Catarroja i el seu Port. En paraules del portaveu de Compromís Martí Raga “Estem posant en perill el nostre Port, l’Albufera i les plates del Sud perquè un empresari guanye més diners, és intolerable”.

En els últims mesos han sigut moltes les veus que s’han manifestat en contra d’esta ampliació, ecologistes, associacions de treballadores i treballadores i veïnat han qüestionat una obra innecesària que, a més, exigeix una inversió milionària de diners públics per adaptar les infraestrucures al augment de trànsit de vehicles pesats que l’ampliació provocarà.

“L’ampliació del Port no té cap conseqüència positiva per a la ciutadania ni per a la ciutat i els pobles de l’àrea metropolitana. Estem parlant de posar en perill la salut i el benestar de les persones i des de Compromís no ens cansarem de demanar que es paralitze esta barbaritat” ha afegit Martí Raga qui també ha volgut posar en valor que actualment el Port de València ja es el principal port de la Mediterrànea, quart port europeu i el vinté a nivel mundial, amb una connectivitat comercial mundial que ens posiciona com a territori.