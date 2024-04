En el ple ordinari d’abril de l’Ajuntament de Meliana es va començar a debatre sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i la falta de vivendes públiques a Meliana.

Gràcies a la moció presentada per Compromís, es va introduir l’adhesió a l’acord marc del Pla Viu d’impuls de l’habitatge de protecció pública de la Generalitat.

El nou govern del Partit Popular va desaprofitar l’ocasió per a avançar en les diferents propostes plantejades per Compromís.

Com indica Josep Riera, regidor i exalcalde de Compromís, i l’anterior responsable d’Urbanisme: “La necessitat d’habitatge social i de promoció pública a Meliana és un dels aspectes sobre el qual ja estàvem treballant en la legislatura anterior i que, de fet, vam recollir en el Pla urbà d’actuació municipal (PUAM) que vam aprovar al setembre de 2022”.

Concretament, al llarg de tot el document, de 395 pàgines, hi ha una diagnosi sobre la realitat de l’habitatge al municipi i les línies d’actuació per a promoure’n la construcció de promoció pública i garantir a la ciutadania de Meliana el dret constitucional d’accés a un habitatge digne.

El regidor incideix: “De fet, l’Ajuntament, conjuntament amb la Conselleria d’Habitatge, ja vam fer una primera actuació, gràcies al pla Conviure, que va permetre per una banda dotar Meliana d’un nou edifici al carrer Ramón y Cajal per a ubicar serveis públics com ara els Serveis Socials municipals i el Jutjat de Pau i, de l’altra, la rehabilitació de la primera vivenda social prevista per a fer un conveni amb ASID, l’Associació de Persones amb Diversitat Intel·lectual de l’Horta Nord”. A més, el govern anterior també va adquirir el solar confrontant del c/ Vivari Martí amb la finalitat d’ampliar les dotacions públiques i poder dotar el poble d’habitatges socials.

Necessitat d’habitatge social a Meliana per a atendre les emergències

Precisament, la necessitat d’habitatge social a Meliana per a atendre les emergències i els col·lectius vulnerables és una de les reclamacions del Departament de Serveis Socials i una de les debilitats del nostre municipi, com s’indica en el PUAM.

Per això mateix, remarca el responsable valencianista: “És urgent que Meliana es dote d’habitatges socials gestionats directament pel Departament de Serveis Socials i, sorprén, que el portaveu del Partit Popular i actual responsable d’Urbanisme es negue obertament a donar resposta a aquesta necessitat en un municipi d’onze mil habitants”.

De fet, en el solar del c/ Vicari Martí que s’ofereix per al Pla Viu, es contemplen sis vivendes, de les quals se’n podrien reservar almenys un parell amb aquesta finalitat. Això sí, estan lluny de les 40 que anunciava el portaveu popular Pedro Cuesta l’agost passat sense haver mirat ni tan sols l’edificabilitat que permet el planejament urbanístic a Meliana per al dit solar.

L’altra proposta dels valencianistes que ha rebutjat l’actual govern del Partit Popular és la planificació de la construcció d’un edifici d’habitatges públics en règim de lloguer assequible al solar municipal de la cantonada dels carrers del Sol amb Garrigosa.

En aquest cas, incideix l’exalcalde de Compromís: “Es pot perdre l’oportunitat d’aprofitar un solar municipal en un lloc molt adient, per la seua centralitat i proximitat als serveis públics, per a oferir vivendes de lloguer assequible especialment a la gent jove”.

De fet, cap la possibilitat que l’Ajuntament amplie la parcel·la amb la compra de les cases confrontants, però eixa opció té una limitació temporal que caldria aprofitar i, de moment, el govern popular ho ha rebutjat.Finalment, Riera conclou: “Molts dels aspectes del nou Pla Viu del govern actual de la Generalitat ja es recollien en el Pla 2400 del Govern del Botànic, de vivenda pública protegida, per al període 2021-2026 i, en eixe marc, és en el qual ja estàvem treballant”.

Per això mateix, aquestes propostes concretes de la moció que ara ha rebutjat el PP ja formaven part del programa electoral de Compromís per Meliana per aquesta legislatura.