Els abocaments es troben ubicats principalment a l’abandonada urbanització de “Las Palomas”.

Pau Alabajos: “Els plàstics, llaunes, vidres i diversos materials escampats fan d’aquesta zona boscosa un polvorí durant els dies d’altes temperatures”.

El grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha tornat a alertar sobre la falta d’inspecció mediambiental respecte dels abocadors il·legals al terme de Torrent, en aquest cas en la zona boscosa ubicada a l’abandonada urbanització Las Palomas, que es troba dins de la Partida del Mas dels Gils, a la qual s’accedeix des de la carretera que uneix Torrent amb Montserrat a l’alçada d’un conegut pàrquing d’autocaravanes.

Per a Alabajos l’estat d’abandonament mediambiental de la zona és “lamentable”; així, després d’inspeccionar-la in situ ha certificat l’existència de més de 20 abocaments perillosos, on el plàstic, els vidres, la fusta i les llaunes són el combustible perfecte per a la propagació d’un incendi forestal de grans proporcions.

“Las Palomas” fou un projecte urbanístic avortat, on només s’acabaren construint els vials i algunes voreres de la urbanització; com a conseqüència, totes les parcel·les s’han acabat naturalitzant, omplint-se d’una vegetació mediterrània densa. “El principal problema és que eixa facilitat d’accés des dels vials abandonats, junt la falta d’inspecció, han provocat que es puga accedir i abocar de manera il·legal tot tipus de residus, els quals s’han anat acumulant amb el pas dels anys donant com a conseqüència l’actual estat de perillositat de la zona”, ha explicat Alabajos.

També, des de Compromís han tornat a insistir en el fet que un canvi en les normes d’accés dels particulars als Ecoparcs Municipals és fonamental si vol reduir-se significativament aquest problema d’abocaments al terme municipal. En aquest sentit, els ecovalencianistes demanen des de fa anys que no s’exigisca el DNI com a requisit per dur els residus als ecoparcs, atenent al fet que les persones sense documentació no poden acreditar-se i, per tant, no se’ls deixa reciclar les seues deixalles, que en molts casos poden acabar escampades, fet que s’agreuja davant la falta de vigilància i inspecció municipal. “Amb uns altres mecanismes de control, com poden ser les matrícules dels vehicles, seria suficient”, han conclòs.