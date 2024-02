Comunicat del Consorci de Bombers de Valencia sobre l’incendi de Campanar

En la vesprada del passat 22 de febrer amb motiu de l‘incendi esdevingut a la ciutat de València en l’edifici compost per dues torres d’apartaments en l’avinguda General Avilés en la zona del barri de Campanar en el qual es va arribar a establir la situació 2 del PTECV.

El Consorci Provincial de Bombers de València va procedir a incorporar-se amb els seus efectius a l’operatiu d’extinció que es va mantindre durant els dies 22 i 23 aportant un total de 100 efectius per a col·laborar amb el dispositiu desplegat pel Cos Municipal de Bombers de de la Ciutat de València responsables de la direcció. Els nostres efectius es van integrar tant en l’operatiu de les unitats d’intervenció directa, com en el Lloc de Comandament Avançat on, en el transcurs de l’incendi es van anar incorporant la resta d’agències.

La magnitud de l‘incendi estructural al qual es va fer front va ser, sens dubte i amb diferència, la del major incendi estructural en la història de la Comunitat Valenciana.

Les decisions adoptades per les primeres dotacions del Cos Municipal de Bombers de la ciutat de València que van arribar al lloc van ser crítiques i urgents, condicionades tant per la quantitat d’ocupants com pel virulent desenvolupament de l’incendi.

En tals situacions, l’aplicació estricta dels procediments d’actuació aprovats i entrenats, és la manera de minimitzar les conseqüències tràgiques que poden succeir en aquesta classe d’actuacions.

Desgraciadament, a vegades, no és suficient, i malgrat l’esforç i del risc assumit pel personal d’intervenció, els resultats no són els esperats.

Des del Consorci Provincial de Bombers volem posar l’accent en la diligència en el desenvolupament de la intervenció pels efectius del cos de bombers municipal de la ciutat de València. Les decisions adoptades, en tot moment van ser avaluades i consensuades baix criteris tècnics des del Lloc de Comandament Avançat, ajustant els patrons de procediment a la situació de l’emergència i aplicant els estàndards de seguretat, tant per als habitants de l’edifici com per als efectius d’intervenció, els quals, en moments puntuals, degueren relegar a un segon pla la seua pròpia integritat física enfront dels requisits d’auxili i defensa.

Volem reconéixer i fer constar la professionalitat demostrada pel col·lectiu de bombers de la ciutat de València, així com la dels seus comandaments responsables, amb els quals en tot moment compartim la duresa física i emocional de la gestió d’aquest incendi.

Així mateix, volem oferir tota la nostra solidaritat amb les famílies de les víctimes mortals, i amb els ferits, veïns i afectats per aquest terrible incendi sense precedents.