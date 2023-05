L’Ajuntament ha conclòs les obres de condicionament de la nova zona de cal·listènia en la plaça de l’Escultor Frechina. Una iniciativa que ha suposat una inversió de quasi 50.000 euros, i que se suma a la recent actuació de millora de la jardineria i mobiliari urbà de la plaça de Santiago Suárez “Santi”. Per import de 12.500 euros, totes dues en el districte de Jesús.

Tal com ha recordat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, es tracta d’una reivindicació veïnal votada en el context dels pressupostos participatius Decidim VLC.



En el cas de la plaça de l’Escultor Frechina, el pressupost d’actuació ha ascendit a 49.255,44 euros. Que han permés l’ampliació del jardí i la instal·lació en ell d’una zona de cal·listènia (sistema d’entrenament amb exercicis físics. Que es basen en l’ús del propi pes corporal per a la seua realització). Per a això, s’ha ampliat i condicionat, amb totes les infraestructures necessàries. Una superfície de 270 metres quadrats sobre la qual s’ha habilitat este espai per a la pràctica esportiva i de manteniment físic, adequat per a totes les edats.

L’ampliació s’ha efectuat després de derrocar el mur que feia de tancament en la part est del jardí, que s’ha substituït per un tancament tipus reixat per a evitar al màxim l’impacte visual, i que s’ha allunyat uns set metres cap a l’est des de la seua posició inicial. La nova tanca està formada per mòduls de 2,50 a 2,75 metres de longitud i 2 metres d’altura definits com un bastidor format per perfils d’acer laminat. Tal com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, el veïnat del districte de Jesús “ja pot disfrutar d’estes noves instal·lacions que eren una antiga reivindicació veïnal”.

Nou arbratge

Esta dotació se suma a l’actuació efectuada en la plaça de Santiago Suárez “Santi”. En el mateix districte, de millora i ampliació de la zona de jardineria i el mobiliari urbà, que ha suposat una inversió de 12.456,27 euros.

Les obres han consistit en la millora de la jardineria de la zona central del jardí. Per a això s’ha construït una xarxa de reg al voltant d’ella. S’han ampliat els escocells fins a una dimensió de 2 x 1,20 metres, dotat cadascun d’ells de dos inundadors per al reg. De manera paral·lela, s’ha excavat 1,30 metres per davall de la cota, a fi de proveir d’un bon paquet de terra vegetal. Quant a la renovació de l’arbratge, s’han plantat huit exemplars de ginkgo (Ginkgo biloba “Stricta”) i quatre pruneres de fulla roja (Prunus cerasifera “Pisardii Nigra”).

Sergi Campillo ha subratllat que es tracta d’una plaça especialment utilitzada per les persones de més edat de la zona. Així com per població infantil, per la qual cosa les millores han tingut en compte especialment el perfil d’usuaris d’esta àrea enjardinada.