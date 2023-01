Un total de 20 participants majors de 18 anys han format part d’este programa. Amb un cost de prop de 500.000 € i cofinanciat pel Fons Social Europeu, Labora i el propi Ajuntament.

“Picassent Gestiona 2021 una iniciativa municipal que ha inclós formació teòrica i pràctica sobre Gestió i Administració. Així com també una contracte d’1 any per realitzar tasques de suport a diferents departaments de l’Ajuntament.

El Taller d’Ocupació “Picassent Gestiona 2021” va concloure el passat 29 de desembre. Després d’un any en el que les 20 persones que han format part d’ell com a l’alumnat-treballador/a han sigut formades en l’àmbit de la Gestió administrativa.

L’equip docent i directiu ha estat format per 5 persones i els certificats de professionalitat que s’han impartit són: Activitats de gestió administrativa, Assistència documental i de gestió en despatxos, així com també Activitats administratives en la relació amb el client. Una formació teòrica que s’ha completat amb pràctiques formatives en diferents àrees municipals donant suport administratiu i també d’atenció a la ciutadania.

“L’objectiu d’este programa de formació i ocupació, és donar una formació als joves que no la tenen, així com també que l’alumnat es forme en una família professional distinta a la seua formació prèvia, la qual cosa, els permetrà augmentar les possibilitats de la seua inserció laboral”, afirma la regidora d’Ocupació, Mónica Olguín.

Els participants han tingut una contracte de treball de 12 mesos de duració, període durant el qual han rebut el salari mínim interprofessional. En conjunt, amb esta iniciativa l’Ajuntament de Picassent ha contractat a un total de 25 persones durant el període d’1 any.