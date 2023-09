Gràcies al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, amb una inversió de més de 2 milions d’euros, l’alumnat del centre educatiu estrenarà noves instal·lacions dins de molts pocs dies. Quan s’iniciarà el curs 2023-2024.

L’escola ho ha celebrat amb una Jornada de portes obertes que ha comptat amb una nombrosa participació i a la que també ha sigut convidada l’alcaldessa, Conxa García.

El proper dilluns 11 de setembre a Picassent l’alumnat d’Infantil i Primària començarà un nou curs i enguany la comunitat educativa del CEIP Sant Ignasi de Loiola té motius per celebrar-ho. Després d’un temps en aules prefabricades, tornen a la seua ubicació de sempre però per trobar-se amb una escola totalment nova. Reformada integralment tant en el seu interior com en l’exterior.

Una millora integral que ha afectat a les cobertes, l’eficiència energètica, les àrees d’esplai i també el seu interior: aules, sales de professorat, menjador etc. Unes obres emmarcades dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i que ha comptat amb un pressupost total de més de 2 milions d’euros.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, acompanyada de la regidora d’Educació, Nati Sobrevela. Ha assistit a la Jornada de portes obertes organitzada per l’escola que ha tingut lloc este matí. Tot un recorregut per les noves instal·lacions a la que s’ha convidat a participar a la ciutadania per tal de d’observar la finalització de l’obra i el seu resultat.

Una visita que ha tingut una nombrosa participació tant de la comunitat educativa, membres de l’AMPA, ex-alumnat, veïnat, etc. “Hui és un dia important. Estem molt contents en vore que per fi comptem amb unes instal·lacions dignes del segle XXI, més sostenibles i en un entorn millorat. Una actuació molt demandada des de fa anys i que gràcies al Pla Edificant s’ha fet realitat”, ha afirmat l’alcaldessa.

La Brigada Municipal ha treballat en el seu condicionament durant l’estiu

Des que començà l’estiu, el personal de la Brigada Municipal ha estat treballant de valent perquè tot estiguera a punt per a l’inici del curs. A més d’encarregar-se de fer tot el trasllat de material i mobiliari, s’han pintant els exteriors, s’han substituït les fonts antigues dels patis i retirat tot allò que ha quedat inservible.

A més, als interiors s’han col·locat tot el material i els mobles, així com també s’ha portat a terme l’adequació de la instal·lació elèctrica. Per altra banda, una empresa especialitzada ha sigut l’encarregada de la instal·lació de les pissarres digitals interactives.