Condemna unànime a la Generalitat Valenciana pel tràgic assassinat de Raquel a Alzira

Minuts de silenci i solidaritat: Les institucions valencianes s’uneixen en dol

La Ribera en xoc: Un drama familiar acaba amb la vida de dos persones a Alzira

Al llarg de la jornada, diferents institucions han guardat minuts de silenci en homenatge i condemna per l’assassinat de Raquel Lorente a Alzira. Aquesta mostra de dol i solidaritat s’ha vist a la Delegació del Govern, a la Generalitat Valenciana i a l’Ajuntament de València.

Les paraules de Susana Camarero, Vicepresidenta Segona i Consellera de Serveis Socials, han resonat amb força, així com les de María José Catalá, Alcaldessa de València, ambdues han transmès el profundo dolor i consternació que sent la societat valenciana davant aquest crim, tot expressant la solidaritat amb la família i amics de la víctima.

A Carcaixent i Alzira, la commoció va ser palpable en els minuts de silenci, especialment amb la presència dels fills de Raquel. Autoritats i familiars van fer un cridament: és vital que les víctimes de violència masclista denuncien els seus agressors.

El terrificant episodi que va costar la vida a Raquel, de 58 anys, ha sacsejat els cors de tota la Ribera. El passat dimecres, la seua exparella, un policia retirat de 70 anys, la va assassinar abans de prendre la seua pròpia vida. Segons els informes, Raquel havia anat amb el seu fill a la casa que compartien a Alzira per a fer algunes gestions. En un gir inesperat i tràgic, l’home va amenaçar amb la pistola al fill de Raquel, ordenant-li que eixira de la casa. Minuts després, es van escoltar tirs. Tot va ocórrer al voltant de les onze del matí. Durant set hores angunioses, es va mantindre l’esperança d’un desenllaç positiu, però quan les forces de seguretat van entrar a l’habitatge, van descobrir la devastadora realitat: ambdós estaven morts, aparentment des dels primers instants del conflicte.

La comunitat de la Ribera, i en particular les localitats de Carcaixent i Alzira, romanen en xoc. Mentre es processa la pèrdua, es fa una crida a la reflexió i a l’acció per a combatre la violència masclista i prevenir que més vides siguin truncades per aquesta epidèmia social.