Congrés Tribunal de les Aigües 

València reivindica la singularitat del Tribunal de les Aigües en el seu primer congrés

L’alcalde de València, Joan Ribó, participa en el I Congrés Internacional del Tribunal de les Aigües de la Vega de València amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua.

Joan Ribó ha recordat la seua labor de protecció del xicotet productor de l’Horta de València i la solució durant segles dels litigis que el repartiment de l’aigua original

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat els valors de “coherència, justícia, respecte i sobretot, validesa indestructible de la paraula i el compromís”. Que representa el Tribunal de les Aigües en la seua intervenció en el I Congrés Internacional. Que sobre esta singular figura jurídica es desenvolupa en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València. El Congrés té lloc amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua.



Ribó ha recordat que “el Tribunal de les Aigües de la Vega de València ha configurat l’estructura de protecció del xicotet productor. Que ha procurat un sistema alimentari exemplar per a la ciutat de València i per a tota la seua àrea metropolitana”. “Este tribunal –ha assenyalat l’alcalde- ha de ser per a tots nosaltres un motiu d’orgull”.

Obertura del congrés

En l’obertura del congrés que es desenvoluparà hui i demà en el Centre Cultural la Nau, ha intervingut també Ester Alba, vicerectora de Cultura i Societat. José Soria, president del Tribunal de les Aigües. Patricia Mejías, coordinadora del programa Aquastat de la FAO. Isaura Navarro, consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica.

Joan Ribó ha destacat l’interès que el Tribunal de les Aigües ha despertat en diferents universitats, com les de Harvard i Massachussets. I ha remarcat que este Tribunal “és la demostració clara que la gestió orientada al bé comú, sense privilegis ni interessos ocults, roman durant segles. És un exemple de la garantia de la imparcialitat. De la paraula entre homes i dones de bona fe que ha aconseguit que durant més de mil anys se solucionen conflictes de tota índole”.

Recordant l’angoixa de moltes famílies d’agricultors en època de sequera. Ribó ha destacat “la infinitat de litigis que durant segles s’han resolt amb serenitat i amb l’escrupolós acatament de les normes pel bé de tota la comunitat”. Citant les paraules del jurista Víctor Fairén, l’alcalde ha qualificat al Tribunal com “una entitat admirable i estranya”. “En un món que clama justícia, solidaritat i pactes basats en el respecte a l’altre. La llarga vida d’esta institució ens ajuda a mantindre l’esperança en la gent de bé”, ha conclòs l’alcalde.

Paraules de José Soria, president del Tribunal

El president del Tribunal, José Soria, per la seua banda ha recordat que es tracta d’una entitat amb “més de mil anys d’història”. Que nombrosos estudiosos internacionals s’han interessat per esta figura jurídica i per “com impartix justícia i fa un repartiment d’aigua. En un riu en el qual a vegades és molt escassa l’aigua que tenim. La labor conciliadora que duen a terme els síndics del Tribunal entre els regants de la Vega de València és motiu d’estudi per tot el món”.

El congrés, en la seua primera jornada, està abordant diverses facetes del Tribunal de les Aigües, com a patrimoni cultural, patrimoni mediambiental i patrimoni jurídic. Demà, les persones que participen en el Congrés, a més d’assistir a una sessió del Tribunal duran a terme un recorregut per l’horta periurbana de València