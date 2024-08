Les ajudes, finançades per fons europeus i autonòmics, beneficiaran agrupacions de productors i entitats de gestió de qualitat

Els fons es destinaran a activitats promocionals, cates comentades, publicitat, i creació de material divulgatiu.

La Conselleria d’Agricultura ha convocat ajudes de 580.000 euros per a activitats de promoció de la qualitat agroalimentària dins del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027. Aquesta resolució s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i les ajudes estan finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana.

Les ajudes van dirigides a agrupacions de productors, associacions sense ànim de lucre i entitats de gestió de qualitat, subvencionant activitats com cates comentades, degustacions, presentacions públiques, identificació del producte en punts de venda i organització de jornades tècniques i tallers de treball. També es cobriran activitats promocionals com publicitat en mitjans de comunicació, internet, revistes especialitzades, accions de relacions públiques i missions comercials, així com la creació, disseny i actualització de pàgines web publicitàries i xarxes socials.

A més, es contempla la informació i difusió dels requisits tècnics i científics sobre els productes, elaboració de plans estratègics, estudis tècnics i de mercat, i creació de productes dins del marc de qualitat. Finalment, les ajudes també inclouen la producció de material divulgatiu i activitats com fòrums, intercanvi de coneixement entre empreses, concursos, exhibicions, exposicions, fires i visites educatives.