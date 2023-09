Conselleria d’Educació Acull Positivament l’Ajornament de la Nova EBAU

Ajornada la Nova EBAU pel Govern en Funcions

Incerteses Al Voltant dels Exercicis de la Prova Persisteixen

La Conselleria d’Educació ha expressat una valoració positiva en resposta a la decisió del Ministeri d’Educació d’ajornar la implementació de la nova EBAU, la prova clau d’accés a la Universitat. Aquesta decisió ha vingut a causa de la situació de provisionalitat del govern en funcions.

No obstant això, encara que es valora aquesta mesura de forma positiva, des de la Conselleria s’ha volgut remarcar que hi ha molts d’aspectes pendents i falta de clarificació. Una de les principals preocupacions és que no s’ha concretat exactament com han de ser els exercicis de la prova, una incertesa que pot tenir conseqüències directes i potser negatives sobre l’alumnat.

És important que aquestes qüestions es resolguen ràpidament per garantir que els estudiants puguen preparar-se adequadament per la prova i que aquesta serveixi com una avaluació justa i equitativa dels seus coneixements i habilitats. A més, amb la pressió i l’ansietat que ja comporta afrontar una prova d’accés a la universitat, l’addició d’incertesa pot ser particularment estressant per als joves.

La Conselleria esperarà més detalls i clarificacions sobre la nova EBAU en les pròximes setmanes i reitera el seu compromís a treballar de la mà amb el Ministeri per assegurar que el procés siga el més transparent i just possible per a tots els estudiants valencians. Es recomana als estudiants i als seus tutors mantenir-se informats a través dels canals oficials per qualsevol actualització relacionada amb la prova.