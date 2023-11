65 persones, en representació dels 13 municipis del projecte han debatut sobre les necessitats del riu.

El projecte «Canya a la canya» compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El passat cap de setmana, 65 persones dels 13 municipis que componen el projecte “Canya a la canya” es van reunir a Algemesí per a aprofundir en el procés de participació ciutadana del Xúquer, amb l’objectiu d’avaluar l’estat del riu i proposar mesures per a la seua conservació.

La iniciativa “Canya a la canya”, liderada pel Consorci de la Ribera i la Fundació Limne, reuneix accions que involucren una superfície de 124.358 m² al llarg de 75 km del riu Xúquer, al seu pas pels municipis de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera.



«Es tracta d’una aposta estratègica per als municipis del Consorci que, a més de combatre el risc d’inundació i els efectes del canvi climàtic, se centra en generar un ús públic sostenible i sistemes de participació i governança en els quals es pot involucrar a la ciutadania», segons ha explicat des de l’ens comarcal el seu president, Òscar Navarro.

Aquest taller participatiu a gran escala ha permés establir vincles entre tots els municipis, ressaltant el paper del riu com un element de connexió territorial i treballant les propostes de manera col·lectiva, entenent que les accions que es duguen a terme en un municipi afecten aigües avall.

Les propostes recollides durant aquest procés participatiu, que s’allargarà fins a finalitzar el projecte, modularan les accions previstes en el marc del projecte i es traslladaran, no sols als participants, sinó també a l’Organisme de Conca, perquè es puguen incloure en el pròxim pla de gestió dels rius, si escau.

El procés participatiu del “Canya a la canya” s’ha estat desenvolupant en diferents agrupacions de municipis implicats, en funció de diferents criteris geogràfics i administratius, sent el procés d’Algemesí el primer a celebrar-se a nivell global del projecte.

Els tallers s’han estructurat en tres fases: una breu presentació del projecte Canya a la Canya, fent incidència en la importància de la implicació i participació de la ciutadania en totes les seues fases; una dinàmica grupal per a la identificació per municipis, o agrupacions municipals, de les problemàtiques i potencialitats del seu entorn fluvial pròxim; posteriorment, ja en plenària, l’exposició de les problemàtiques locals i la cerca de punts en comú així com de propostes conjuntes per a l’abordatge de les problemàtiques plantejades i l’aprofitament de les oportunitats i potencialitats identificades.

UN GRAN CORREDOR VERD



El projecte coordinat pel Consorci de La Ribera i la Fundació Limne està impulsant la creació d’un gran creador verd entre Sumarcàrcer i la mar, centrat en la conservació i millora del riu Xúquer a través d’accions, ja en marxa, de gestió i control d’invasores, recuperació de vegetació autòctona, retirada de material obstructiu, transformació de zones de cultiu abandonades com a espai fluvial i estabilització i reculada de marges.



Aquestes accions, a desenvolupar en 13 municipis, compta amb suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per a la restauració d’ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.